Erzurum’da özel bireyler tarafından uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Erzurum’da Palandöken Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Programda yöresel halk oyunlarına eşlik eden özel bireyler uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

Palandöken Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nda yapılan programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Program açılış konuşmalarıyla başladı. Palandöken dağı eteklerinde bulunduklarını kaydeden Vali Memiş, “Güzel ilçemizde, belediyemiz tarafından yaptırılan bu özel alanda size hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

“Hizmetin en iyisine layıksınız”

Memiş, Büyükşehir ve Palandöken Belediyesinin kentin birçok noktasında vatandaşa dokunan projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

“Dadaş kardeşlerimiz hizmetin en iyisine layık” diyen Memiş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bizde bu şiarla vazifemizi yapmaya ve devletin bütün imkânlarını sizlere seferber etmeye gayret ediyoruz. Bizlere bu imkânları sağlayan başta sayın cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Sosyal devlet ilkesi anayasada hüküm altına alınmış çok önemli bir ilkedir. Ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı gösterir. Her yıl 500 milyon TL devletimiz tarafından ihtiyaç sahibi kardeşlerimize verilmektedir. Dünyada sosyal yardımlar açısından örnek ülkeyiz. Bununla birlikte çalışmak isteyen kardeşlerimiz için de hep istihdam politikaları içerisindeyiz. Fabrika yapma derdindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz.”

Yapılan konuşmaların ardından özel bireyler tarafından hazırlanan mini tiyatro gösterisi izleyenlerin beğenisine sunuldu. Program uçurtmaların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.