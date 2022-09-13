Erzurum’da ölümlü trafik kazalarında büyük düşüş sağlandı

2022 yılının ilk 8 ayında Erzurum il geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan yoğun denetim, bilgilendirme ve eğitimler sayesinde ölümlü trafik kazaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azaldı.

2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 9 vatandaş trafik kazalarında hayatını kaybederken bu yıl ise ölü sayısı yüzde 33 azalarak 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanmalı kaza sayısında yüzde 1’lik bir artış olmasına rağmen yaralı sayısı yüzde 3 oranında azaldı. Bununla birlikte maddi hasarlı kazalarda yüzde 6 artış, toplam kaza sayısında da yüzde 4 artış meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Her geçen gün trafikte artan araç ve sürücü sayısına rağmen ölümlü kazalarda yaşanan azalışın başta yasal sınırlarda araç kullanma alışkanlığı ve emniyet kemeri kullanımındaki artışın olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklı olduğu gerçeğinden hareketle Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülerin hız sınırları, emniyet kemeri kullanımı ve yaya önceliği başta olmak üzere bütün trafik kurallarına uymaları öncelikli beklentimizdir” ifadelerine yer verildi.