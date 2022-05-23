Erzurum’da öğretmen, öğrenci ve veli kaynaşması

Öğretmen Mine Yücel, veli kaynaşması ile takım çalışmasını sağladıklarını ve bununda kendilerine büyük başarılar kazandırdığını söyledi.

Sabancı İlkokulu 2-B sınıfında okuyan öğrenci velileri öğretmen Mine Yücel ve öğrenciler öğlen yemeğinde bir araya geldi. Öğretmen Mine Yücel, veli kaynaşması ile çocukların başarılı olması noktasında atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul Müdürü Fatih Cerrah’ın da tavsiyeleri ile bu tür etkinliklere imza attıklarını ifade eden Mine Yücel, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimi anlamında çok değerli olduğunu ifade etti

Sabancı İlkokulu’nun 2-B Sınıf öğrencilerinin velileri hafta sonu öğlen yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe 2-b Sınıfının öğretmeni Mine Yücel, öğrenciler ve 22 öğrenci velisi katıldı.

Öğrenci velileri çocuklarının eğitimleri ve okulda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini öğretmen Mine Yücel’e sundular.

Yaklaşık 2 saat süren kahvaltı programında öğrenciler, veliler ve öğretmen Mine Yücel hem yemeklerini yediler hem de sohbet ederek kaynaşma ortamı yakalamış oldular.

Öğrenci velileri bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmelerini de oku idaresinden talep ettiler.