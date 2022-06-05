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Erzurum’da öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü

Erzurum’da 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun’un da ziyaret ettiği sergi büyük bir ilgi gördü.

ERZURUM 05.06.2022, 14:33
Erzurum’da öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü

Erzurum’da 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun’un da ziyaret ettiği sergi büyük bir ilgi gördü.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümü öğrencileri, bir vakıf eseri olan Çifte Minareli Medrese’de yıl sonu resim sergisi düzenledi. Resim sergisi 85 öğrencinin yıl buyunca hazırladığı 120 eserden oluşuyor. Eserlerini yağlı boya, akrilik, guvaj gibi farklı boyalarla yapan öğrenciler usta sanatçılara taş çıkardı.

Eserlerde Erzurum’un kültürel ve sosyolojik yaşam izlerinin görülmesi dikkat çekiyor. Genç sanatçı adayların eserleri Çifte Minareli Medrese’de ziyaretçilere açık olacak. Serginin açılışı Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, şube müdürleri, okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

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