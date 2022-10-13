Erzurum’da Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği

Erzurum’da Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası bağlamında Vefa Yemeği programı düzenlendi. Vali Okay Memiş, "Haramdan uzak durarak, tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede hizmet etme gayretindeyiz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde Erzurum Din Görevlileri Derneği tarafından hazırlanan programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Din Görevlileri Derneği Başkanı Emrullah Kaçar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve din görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim güzel okuma 2022 yılı Türkiye birincisi

Burhan Bozkurt’un okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Vali Memiş, "Dinimizi ve gereklerini öğreterek manevi dünyamıza emek veren bütün hocalarımızdan Allah razı olsun." dedi.

"Erzurum, manevi yönü güçlü bir yer"

"Haramdan uzak durarak, tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede hizmet etme gayretindeyiz" diyen Memiş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Kur’an-ı Kerim, dinimiz ve Hz. Peygamberimizin bütün söylemleri hep iyilik üzerinedir. Ben bu ilin valisi olarak hep iyilik üzere olmalıyım. Nedir iyilik üzere olmak? Haramdan uzak durmak, haram yememek, harama bulaşmamak, kamu kaynaklarını çarçur etmemek, lüksle şatafatla yaşamamak, herkesi kucaklamak, hiçbir vatandaş arasında ayrım yapmamak. Biz, bu düsturla hareket etmek zorundayız. Sizler de bugün 2 bine yakın köyümüzde görev yapan din görevlileri olarak bu konuları anlatıyorsunuz. Vatandaşlarımıza hem dini vecibelerimizi hem de diğer ahlaki konuları aktarıyorsunuz. Ne ritüellerimiz eksik olmalı ne de ahlaki yönümüz eksik olmalı. Hepsi birbirinin bütünü buna çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Erzurum, bu anlamda manevi yönü güçlü bir yer."

Konuşmaların ardından tasavvuf müziği sanatçısı Halil Necipoğlu, seslendirdiği ilahilerle bir konser verdi.