Erzurum’da mega yatırımın açılışına sayılı günler kaldı

Kentin belediye tarihinde 1957 yılında alınan kararı uygulamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum Belediye Meclisi’nde 1957 yılında Gürcükapı semtimizde kentsel dönüşüm çalışması yapılması şehrimizin birinci derecede önceliğiydi. Hamd olsun şehrimizin gözbebeği semti olan Gürcükapı’da kentsel dönüşüm yapmak bize nasip oldu” dedi.

13 bin 628 metrekarelik alanda yapılan çalışmanın hızla sürdüğünü ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Gürcükapı Kentsel Dönüşüm ve Meydan Projemiz şehrimizin vitrin projelerinden biri olacak. Şu an gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 40 bağımsız iş yeri ve 180 araçlık otoparkın da bulunduğu projemiz tamamlandığında 65 yıllık bir hayali de gerçekleştirmiş olacağız. Bilinmelidir ki Erzurum’u geliştireceğiz, güzelleştireceğiz ve geleceğin marka şehirleri arasına bu marka kentin adını mutlaka yazdırmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.”

Başkan Sekmen, 4 aydır devam eden çalışmada sona yaklaştıklarını anımsatarak, “Projemizin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. İnşallah devlet büyüklerimizin katılımıyla açılışı yapılacak olan projemizi güzel bir törenle hemşehrilerimizin emrine sunacağız” diye konuştu.