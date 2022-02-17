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ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya-Ukrayna sınırındaki duruma yönelik, "Bugüne kadar gördüklerimiz konusunda ortaklarımıza karşı şeffaf olduk. Ne biliyorsak paylaştık. Çözüm şeffaf olmakla kazanılacak ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Erzurum’da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor
Erzurum’da gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi sonrası marketlerde denetim gerçekleştiriliyor.
ERZURUM 17.02.2022, 11:31
Erzurum’da gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi sonrası marketlerde denetim gerçekleştiriliyor.
Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren marketlerde KDV indirimi sonrası denetim yapıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, 14 Şubat’ta uygulanmaya başlayan KDV indiriminin fiyatlara yansıyıp yansımadığına bakılıyor.
Bugüne kadar yapılan kontroller, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında 26 firmada 249 üründe, haksız fiyat artışı yönetmeliği kapsamında ise 22 firmada ve 86 üründe gerçekleştirildi.
Öte yandan denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.