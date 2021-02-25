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Erzurum’da lise öğrencileri sanatsal etkinliklerde buluşacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamındaki meslek liselerine çevrim içi olarak sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Düzenlenecek etkinliklere Erzurum’dan 9 lise katılacak.

ERZURUM 25.02.2021, 18:04
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Erzurum’da lise öğrencileri sanatsal etkinliklerde buluşacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamındaki meslek liselerine çevrim içi olarak sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Düzenlenecek etkinliklere Erzurum’dan 9 lise katılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin, kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından, öğretmenleri rehberliğinde sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması amacıyla çevrim içi (online) etkinlik yapılacak.

Bu kapsamda Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından, gözlemci öğretmenler eşliğinde Erzurum’da proje kapsamında bulunan 9 lisede, haftada iki gün "resim" veya "müzik ses icrası" üzerine eğitim verilecek. Eğitimler sonunda düzenlenecek olan yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek.

"1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" sanatsal etkinliği ve yarışma ile ilgili açıklama yapan Erzurum Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, şunları söyledi:

“Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün başlattığı "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" isimli sanatsal etkinlik ile İlimiz Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından, gözlemci öğretmenler eşliğinde, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan "Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi, Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kâzım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, YıldızkentNafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, HasankaleMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sanata eğilimli ve çalışmaya gönüllü olacak öğrencilerine 1 Mart -30 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak haftada iki gün, birer saat olmak üzere iki branştan "resim" veya "müzik ses icrası" üzerine eğitim verilerek bu öğrencilerimiz, bireysel anlamda sanatsal üretim yapacak hâle getirilecekler. Bununla birlikte öğrencilerin birer eser ortaya çıkarmaları teşvik edilecek.”

Kaygusuz, “Yapılacak tüm resim etkinliklerinin konusu serbest olup, müzik ses icrası etkinliklerinin konuları ise Türk Müziği, Halk Müziği veya Batı Müziği dallarının herhangi birinden seçilebilecektir. Eserler, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak "İl MEM Seçici Kurulu" tarafından 03-07 Mayıs 2021 tarihinde değerlendirilecek, her iki alanda resim ve müzik ses icrası’nda ilk üçe girenler seçilecektir. Her iki alanda birinci olanlara birer diz üstü bilgisayar verilecek. Her iki alanda ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ile etkinliklere çevrim içi çalışmalarda rehberlik etmiş ve onların ürün veya eser ortaya çıkartmalarını sağlamış Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Katılım ve Teşekkür Belgesi" verilecektir. Birinci olan eserlerin ödülleri ile katılım ve teşekkür belgeleri Bakanlık tarafından gönderilecek ve Mayıs ayında İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ödül töreni düzenlenecek. Her iki alanda il birincisi olan eserler Mayıs ayında (https://mtegm.meb.gov.tr/) adresinden duyurulacaktır. Ayrıca öğrencilerin ortaya koyduğu tüm eserler çevrim içi (online) sergi olarak Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait "Mesleğim Hayatım" Youtube sayfasında yayımlanacaktır” açıklamalarında bulundu.
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