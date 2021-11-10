banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Erzurum’da kütüphanesiz okul kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Ekim ayında açılışını yaptığı Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yakutiye Harputkapı Anadolu Lisesinde kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

ERZURUM 10.11.2021, 18:20
Erzurum’da kütüphanesiz okul kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Ekim ayında açılışını yaptığı Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yakutiye Harputkapı Anadolu Lisesinde kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

Açılış programında açıklamalarda bulunan Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve öğrencilere okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak onları hayata ve geleceğe hazırlama amacında olduklarını belirtti. Kaygusuz, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında ilimizdeki okul öncesi okullar hariç olmak üzere 1086 okuldan 622 okulun kütüphanesi bulunduğunu kütüphanesi olmayan 464 okula da kütüphane kurulmasıyla ilgili çalışmaların bir ayda tamamlanacağını belirtti.

Kaygusuz: “Millî Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İl genelinde hızlı bir alan taramasıyla kütüphanesi olmayan okullarımızı belirledik. Kütüphanesi olmayan 464 okulumuza kütüphane yapılmasıyla alakalı kaynağımızı sağladık ve çalışmalarımıza başladık. Son 6 ay içinde hayırseverler ve Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 56 kütüphane yaptırıldı. Bir ay sonuna kadar da kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane donatımını sağlayarak kitapları temin edilecek ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Böylece ilimizde kütüphanesiz okulumuz kalmayacak” dedi.

İl Müdürü Kaygusuz açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirerek okuyan, anlayan, sorgulayan, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, en önemlisi bilgi üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca il genelinde kitap okumayı bir zorunluluk olmaktan çıkararak, yaşam tarzına dönüştürmeyi ve her türlü okuma faaliyetini daha bilinçli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle ilimizde gönüllü öğretmenlerimizin nezaretinde 300 ortaokulumuz ve 65 lisemizde 20 bin öğrencinin katıldığı “Erzurum Kitap Akademisi” projesini yürütüyoruz. Bu projeye önümüzdeki 1 yıl içinde 10 bin öğrencimizin daha katılmasıyla 30.000 öğrenciye ulaşmış olacağız” açıklamalarını yaptı.

Kaygusuz, yaptıkları çalışmaların birbirini desteklediğini ve aynı amaca hizmet ettiğini belirterek eğitim camiasının da bu amaçlara ulaşmak için fedakârca çalıştığını, dolayısıyla kısa sürede belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını ve Erzurum’u eğitimin her alanında en üst düzeye çıkaracaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6