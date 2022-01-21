Erzurum’da kovitle mücadele devam ediyor

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, kovit 19 la mücadelenin devam ettiğini, salgının henüz bitmediğini hatırlatarak, ‘Aşı bu salgına karşı alınacak en büyük tedbirdir’ dedi.

Kardelen TV Ekranlarında yayınlanan Gündem Özel Programına konuk olan Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Yazar Esat Bindesen’in konuyla ilgili sorularını cevapladı.

Dr. Bedir, Erzurum’da pandemi döneminde 120 bin kovit 19 vakasının meydana geldiğini, bunu 30-40 bininin hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini belirtti.

Omicron varyantına ilişkin değerlendirmelerde yapan Dr. Gürsel Bedir, ‘Koronavirüsün omicron varyantı diğer varyantlardan farklı olarak inanılmaz bir bulaş yeteneğine sahip çok hızlı bulaşıyor.” dedi.

Dr. Bedir, bu durumun vakaların seyrini de etkilediğine dikkat çekti. ‘Aralık ayı sonunda Erzurum’da günlük vaka sayımız 15-20’lerde iken katlanarak artmaya başladı. Geçtiğimiz haftaya kadar bu artış devam etti ve inanılmaz bir tırmanışa geçti. Şu an 26 hastamız var yoğun bakımda. Ayrıca 13 hastamızda entübe durumunda. Bugüne kadar olan kovid sürecinin zirvesini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Aşılama yeterli değil

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir kentteki aşılama oranlarına da değindi. Hatırlatma dozunun önemine vurgu yaptı.

“Erzurum’da 18 yaş üzerinde 560 bin kişi hedef kitlemizde. Bunlardan 450 bini birinci doz aşısını yaptırdı, ikinci doz aşısını yaptıran ise sadece 410 bin kişi bu kapsamda hala 150 bin kişi eksiğimiz var. Günlük aşılama sayılarımızda büyük bir düşüş var. Şunu söyleyebilirim ki Erzurum’da aşı olan herkesin hatırlatma dozu sisteme düştü. Ancak sadece 140 bin kişi hatırlatma dozunu yaptırdı. Bizim bu sayıyı artırmamız gerekiyor. Ne kadar çok aşı yaptırırsak o kadar çok bağışıklık kazanacağız ve süreci daha kolay atlatacağız” dedi.

Salgın sürecinde hastanelerdeki son durumu da aktardı İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum’daki hastanelerin bölge için can simidi niteliğinde olduğunu söyledi.

Dr. Bedir, “Şehir hastanesinde günlük 3 bin 500 ile 4 bin civarında hastası alıyoruz. Bu hastaların yaklaşık 2 bin tanesini çevre illerden gelen hastalar oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.