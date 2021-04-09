Erzurum’da ki fiyatı belli oldu

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Vali Okay Memiş ile fırıncı esnafının yaptığı görüşmelerin ardından bu yıl ki, Ramazan pidesi fiyatları belirlendi. ESOB Başkanı Rasim Fırat, 330 gram sade pidenin 3 TL, yumurtalı pidenin de 4 TL’den satılacağını duyurdu.

Başkan Fırat, somon ekmek fiyatında bir değişiklik olmadığını da bildirdi.