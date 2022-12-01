Erzurum’da kayak sezonu öncesi hazırlık toplantısı

Vali Okay Memiş, “Havalimanından indikten 15 dakika sonra kayak yapacağınız başka şehir yok. O yüzden Palandöken Kayak Merkezini hiç vakit kaybetmeden nakış nakış işlemek zorundayız.” dedi.

Erzurum’da Vali Okay Memiş başkanlığında yaklaşan Kayak Sezonu öncesi bir hazırlık toplantısı yapıldı.

Yeni sezonda yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Snowdora Hotels’te düzenlendi. Ejder 3200 AŞ. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık’ın sunumla bilgilendirme yaptığı toplantıda katılımcılara seslenen Vali Memiş, havalimanı ve Palandöken Kayak Merkezi arasındaki kısa mesafenin önemine dikkat çekti.

“Havalimanından indikten 15 dakika sonra kayak yapacağınız başka şehir yok.” diyen Memiş, “O yüzden Palandöken Kayak Merkezini hiç vakit kaybetmeden nakış nakış işlemek zorundayız.” dedi.

Kendisinin de kayağı Erzurum’da öğrendiğini aktaran Memiş, “100 kilometreyi bulan pistleri ve gece aydınlatmalı pistlerle Palandöken, ülkemizin ve dünyanın en önemli kayak merkezleri arasındadır.” şeklinde konuştu.

“Doğamız gereği kış sporlar ile her zaman iç içeyiz”

Kayak sezonu boyunca herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması adına tüm kurumlardan üst düzey performans ve koordineli çalışma beklediğini ifade eden Memiş, şunları söyledi:

“Yaklaşık 5 ay süren bir kayak sezonumuz var. Biz bu süreyi çok iyi kullanmak ve israf etmemek zorundayız. Bunun için makro ölçekte planlama yapmak zorundayız. Bu kentte kış turizminin, kayak sporunun önemli bir yeri ve mazisi var. Bizim uluslararası kış sporlarında her zaman olmamız gerekiyor. Olimpiyat ve diğer organizasyonlarda madalya çıkarmak zorundayız. Çünkü doğamız gereği kış sporlar ile her zaman iç içeyiz.”

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır ve ilgili kurum amirleri katıldı.