Erzurum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmet Müdürü Cemil İlbaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapmış oldukları faaliyetler, mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlar ele alındı.

Atak, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, şiddetin sadece kadına şiddet olarak değil insana şiddet olarak tanımlanmasının önemine değindi. Atak, şiddetin Erzurum ve Türkiye gündeminden çıkarılması noktasında çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti. Atak, daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, İl Koordinasyon Kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ise şiddet sorununun kurumlararası işbirliği ile çözüleceğini belirterek, kadın hizmetleri konusunda yapılan çalışmalar ve toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlbaş, kadın sorunları konusunda duyarlılık gösteren kurumlara teşekkür etti.

ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nden Sosyolog Münteha Aydın ise kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planının tanıtımıyla ilgi sunum yaptı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi.