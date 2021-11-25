Erzurum’da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı.

MNG alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, kamu kurum temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, şiddetin önlenmesi adına kültürel değerlerinin, inanç değerlerinin ve devlet geleneğinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

İlbaş, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, şunları söyledi: ‘Şiddetin her türlüsüne karşıyız. İnsana, çevreye, hatta hayvanlara yönelik şiddet olabiliyor. Hele bu şiddetin kadına yönelmesi, aileye yönelmesi, aileyi dağıtması kabullenilmez. Ailenin zarar görmesi, toplumun zarar görmesidir. Genel anlamda, kültürel değerlerimiz, inanç değerlerimiz, devlet geleneğimiz Allah’ın izniyle şiddetle mücadele edecek güçtedir. Bunun sonunda kazanan etik değerlere bağlı olan toplumumuz olacaktır. Bugün yaptığımız etkinliklerde emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerimi iletiyorum’’

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ise yapılan etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince sergi açılışı yapıldı. Davetliler, daha sonra konukevlerinde kalan kadınların yaptığı ürünlerden oluşan el sanatları sergisi ve kadın sivil toplum kuruluşlarınca açılan el sanatları ürünlerin yer aldığı sergileri gezdi.

Yoğun katılımımın olduğu sergi bir gün açık kalacak.