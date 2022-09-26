Erzurum’da jeotermal enerjiyle Türkiye’nin en ucuz domatesi üretiliyor

Zor kış koşulları sebebiyle Türkiye’nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum’da, Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi jeotermal enerjiyle üretiliyor.

Termal kaynaklarıyla bilinen merkez Aziziye ilçesinde Aziziye Belediyesi tarafından kurulan jeotermal destekli seralarda en soğuk kış günlerinde bile domates üretilirken, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile imzalanan protokol sayesinde tüketicilerin de yüzü gülüyor. Protokol çerçevesinde kilosu 8.90 liradan satışa sunulan Ilıca domatesi, şu anda Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi olma özelliğini taşıyor. “Dalından Sofraya” sloganıyla üretilen Ilıca domatesi sevkiyatı ise aralıksız devam ediyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Ilıca domatesi, Türkiye’nin sadece en lezzetli domatesi değil, aynı zamanda en ucuz salkım domatesi olma unvanıyla da sofralara ulaşıyor” dedi.

Türkiye’nin en ucuz domatesi Erzurum’da

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı gıda ürünlerinde indirim seferberliğine kendilerinin de Ilıca domatesiyle ortak olduğunu ve bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını hatırlatarak, "İşte bu çerçevede Ilıca Domatesimiz şu anda Türkiye’nin en ucuz salkım domatesi olarak rafları süslüyor. Vatandaşlarımız da salkım domates fiyatlarına yönelik ufak bir araştırma yaparlarsa, Ilıca Domatesinin piyasanın en ucuzu olduğunu rahatlıkla görebilirler” diye konuştu.

Hiç bir aracı olmadan üretim marketlerde olacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Bekir Parlak ise, Ilıca Domatesini pazarlıyor olmanın kendileri için de büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Aziziye Belediyesi ile yapılan protokol gereği pazarlama sürecinin arada hiçbir aracı olmadan yürütüldüğünü dile getiren Bölge Müdürü Parlak, “Protokolümüz çerçevesinde Aziziye Belediyemiz üretecek, biz satacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da, bu girişimden dolayı Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a teşekkür ettiler.