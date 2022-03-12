Erzurum’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda yapıldı.

Programda, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu, bestelemiş olduğu ve sevdiği eserler seslendirildi.

Anma töreni öncesi Vali Okay Memiş ve protokol, "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" konulu sergiyi gezdi.