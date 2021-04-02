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Erzurum’da İhlas Mağazası’nın yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi

İhlas mağazası Erzurum’da yeni binasında hizmete girdi.

ERZURUM 02.04.2021, 14:57
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Erzurum’da İhlas Mağazası’nın yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi

İhlas mağazası Erzurum’da yeni binasında hizmete girdi.

İhlas Mağazasının Erzurum’da bulunan Çaykara Şubesi, Şükrüpaşa Mahallesindeki yeni binasına kavuştu. İhlas Pazarlama Yetkili Servisler Direktörü Ahmet Olgun, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Özcan Bilgin, Türkiye Gazetesi Bölge Sorumlusu Orhan Yilmaz Küçükdemir ve İhlas Medya çalışanları yeni binanın açılış kurdelesini birlikte kestiler.

Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Yetkili Servisler Direktörü Ahmet Olgun, İhlas Pazarlama’nın güçlü bir ekip çalışmasının eseri olduğunu ifade ederek “ Erzurum’da yeni bir servis merkezi açıyoruz. Hem Erzurum’da istihdam sayımızı arttırdık hem de pandemiye rağmen yeni bir servis açtık. İşlerimiz artarak devam ediyor. Bütün Erzurum halkına daha iyi şartlar sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ekibimiz güçlü, Türkiye’de 170’e yakın şubemiz var. İhlas Pazarlama ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Açılıştan sonra İhlas Pazarlamanın bulunduğu ofis ve çalışma odaları katılımcılarla birlikte gezildi.
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