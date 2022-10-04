Erzurum’da Hüsn-i Hat Sergisi 48 eser ile 10 Ekim’e kadar ziyarete açık kalacak

Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve öğrencileri Hüsn-i Hat Sergisi Erzurum Çifte Minareli Medresede halkın beğenisine sunuldu.

Erzurum’un en önemli tarihi yerlerinden bir tanesi olan Çifte Minareli Medresede Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Hatt- Müstakim Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin hat sanatı ile ortaya çıkarmış oldukları tablolar Hüsn-i Hat Sergisi adı altında vatandaşın beğenisine sunuldu. Sergide 33 sanatçının 48 eseri 10 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.