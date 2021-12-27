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Erzurum’da gençlik buluşması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım telefonla bağlanarak Erzurum’da gençlerle buluştu.

ERZURUM 27.12.2021, 10:53
Erzurum’da gençlik buluşması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım telefonla bağlanarak Erzurum’da gençlerle buluştu.

Programa telefonla bağlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır Erzurum’da 81 ilin gençlerinin daveti üzerine 2. Gençlik buluşmasında öğrencilerle bir araya geldi. Programa. son Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak gençlerin sorularını yanıtladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ağırladığı 81 ilin gençleri, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ile bir araya geldi.

Palandöken’de bir otelde gerçekleşen toplantıda AK Partili Çakır, gençlerle söyleşti ve sorularını yanıtladı. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda gençlere seslenen AK Partili Burhan Çakır, “Bu kutlu yolda en büyük güç ve enerji kaynağımız siz gençlerimizdir. Ülkemizin kalkınmasında, ilerlemesinde, daha müreffeh ve demokratik seviyeye ulaşmasında gençlerimiz en ön sırada yer alıyor” dedi.

Gençlerin kendine güvenen, millî şuur ve şahsiyet sahibi nitelikli bireyler olarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini kaydeden Çakır, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlere her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Gençlere yönelik, “Sizler 2053 ve 2071 hedeflerimizi hayata geçirecek olan nesillersiniz, istikbal ümidimiz, göz bebeğimizsiniz” diye seslenen Çakır şunları kaydetti: “Bizim gençlerimize olan sevgimiz, muhabbetimiz lafta değil. Biz gençlerimizi siyasi malzeme, oy oranı olarak görmüyoruz. Sizleri her anlamda geliştirmek, dünyaya entegre etmek ve refaha kavuşturmak için çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde dünya ülkeleri arasında en üst seviyedeki hedeflere taşıyacak olan güç, irade ve enerji gençlerimizde var. Her alanda Elif gibi dimdik durmalarına vurgu yaparak, spordan bilime, sanattan siyasete, tarımdan sanayiye kadar gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Binali Yıldırım telefonla bağlandı

Programda daha sonra gençlerin yoğun isteği üzerine son Başbakan Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak gençlerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde Aksakallılar Konseyi’ne Türkiye’nin Aksakalı olarak atadığı Binali Yıldırım, programda hayatını, yaşadıklarını ve anılarını anlattı, projelerden bahsetti.

Aksakallılar Konseyinin amacı ile ilgili soruları yanıtlayan Yıldırım, "Amacımız Kafkaslar’da, Orta Asya’da ve Balkanlar’da bir birlik oluşturmak. Bu birliğin amacı ülkeler arasındaki kültürel geçişleri, dil ve iş birliğini geliştirmek. Malum bu devletlerin birçoğu 1920-1991 arasında Sovyetler Birliği bünyesinde kaldı, dillerini ve alfabelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Türk devletleriyiz ama birbirimizle anlaşamıyoruz. Bu 7 ülkenin nüfusu 160 milyon, toplam ihracatı 450 milyar, gayri safi milli hasılası 1,5 trilyon dolar. Bu birlik dünyanın 13. büyük ekonomisi ama kendi aralarındaki ticaret 20 milyar dolar kadar. Çok ama çok küçük bir pay. Amaç birbirleri ile ticaretlerinin artırılması, ortak refahın yükseltilmesi, kültürel etkileşimin sağlanması, ticaretin, taşımacılığın ve enerji güvenliğinin önündeki engellerin azaltılması, ortak savunma konseptinin geliştirilmesi, komşu coğrafyalarla iyi ilişkilerin tesis edilmesi. Burada da baş aktör Türkiye" diye konuştu.

Yıldırım, siyasi hayatında ‘keşke yapmasaydım’ dediği bir şeyin olmadığını, ‘keşke şunu da yapsaydım’ dediği şeyler olduğunu, planladıkları ve hayal ettikleri her işi hayata geçirdiklerini aktardı.

15 Temmuz’da yaşadıklarını da anlatan Binali Yıldırım, “Millet olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Dualarımızla, Fatihalarımızla, minnet ve şükranlarımızla onların aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız. Biz şehitlik mertebesini ölümsüz sayan bir inancın, bir medeniyetin mirasçılarıyız. Onların ölmediklerine, diri olduklarına inandığımız için şehitlerimizin gözlerinin bizim üzerimizde olduğunu düşünüyoruz. Onların uğruna canlarını feda ettikleri değerler bizim için kutsaldır. Bu değerleri son nefesimize kadar koruyacağız.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen buluşmada, Yıldırım esprilerle de gençleri güldürdü.

Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da, gençlere davetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Ülkemizi, insanlığı geliştirmek için çaba göstereceğinize, girişimciliğe önem vereceğinize ve gerektiğinde ülkemizi her yerde çok iyi bir şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hangi şartlar altında olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize, sonra çevrenize örnek olarak bildiklerinizi yansıtmanızı ve hedeflerinize ulaşmak için hiç vazgeçmemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir ömürler diliyorum.” şeklinde konuştu.

Programa Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Serkan Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ile 81 ilin gençlerinden oluşan çok sayıda öğrenci katıldı.

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