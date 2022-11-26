Erzurum’da “Gençlerle şiddetsiz gelecek” paneli

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle "Gençlerle Şiddetsiz Gelecek" paneli düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney, gençlerin şiddet konusunda bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, şiddetsiz bir gelecek diledi.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise şiddet olgusunda önleyici hizmetlerin önemine değindi. İlbaş, kadına şiddetin tüm dünyayı ilgilendirdiğini belirterek, şunları söyledi: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününün 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildiğini 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile devletimizin kadınlara sahip çıktığı bir kez daha anlaşılmaktadır. Kadının Statüsü bağlamında hizmetlerimizin temel amacı; kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın hizmetleri konusunda farklı hizmet modelleriyle çalışmalar yapıyoruz. Özellikle önleyici hizmetler konusunda farkındalık ve eğitim çalışmaları büyük önem arz ediyor.

Gün dolayısıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Gençlerimizin bu alandaki bilincinin yüksek olması şiddetsiz bir gelecek için büyük önem arz etmektedir.Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir mazereti, gerekçesi olamaz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle, hepimiz şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz.Şiddet konusunda, annelere babalara, eğitimcilere, medyaya, sanatçılara, din adamlarımıza, akademisyenlerimize kısaca hepimize, herkese çok iş düşüyor."

İlbaş, Şiddetle mücadelede topyekun mücadelenin önemine değinerek,"Şiddetle topyekun mücadele derken tam olarak aslında bunu ifade ediyoruz.Hepimizin, bütün sosyal grupların bu işin içinde olması, bu mücadeleye omuz vermesi, katkı vermesi.Tüm kadınların, tüm halkımızın güven içinde, huzurla yaşayacağı geleceği bizler inşa edeceğiz. Bu geleceğin içinde bizler birlikte yaşayacağız.

Atatürk Üniversitemize ve emeği geçenlere böylesine anlamlı bir panele imza attığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise şiddet konusunda herkesin duyarlı olmasını isteyerek, kadına şiddet konusunda farkındalığın önemine değindi.

Polat, şiddetle ilgili filmlerin toplumda olumsuzluk oluşturduğunu belirterek, şiddetin toplumsal sorun haline geldiğini ifade etti.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Polat, herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve empati kurma noktasında hassasiyet göstermenin önemli olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ise insana yönelik yapılan her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek, şiddet konusunda kurumlar aradı sinerji ve çarpan etkisinin önemli olduğunu ifade etti.

Dijital çağın negatif etkilerine değinen Yurtcan, üniversite olarak bu olumsuzlukların aşılması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından panele geçildi. Başkanlığını Prof Dr Reva Balcı Akpınar’ın yaptığı panelde,Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Mevlüt Özben, Erzurum İl Vaizi Ethem Karabulut ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Ceylan Ergin tarafından şiddet konusunda sunum yapıldı.

Panel sonunda Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Derya Eroğlu tarafından müzik dinletisi sunuldu.