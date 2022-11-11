Erzurum’da genç istihdamına KUDAKA desteği

“2022 Yılı Rekabetçi Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan “Cem Textiles Yatırım ve İstihdam Projesi”nin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı binasında düzenlenen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, işletme sahibi Cem Yıldız, Ajans uzmanları ve firma yetkilileri katıldı.

Erzurum’da faaliyet gösteren Cem Textiles Giyim ve Tic. Ltd. Şti.‘nin KUDAKA tarafından desteklenen tekstil imalatı yatırımı çerçevesinde projenin hayata geçirilmesi ile ilk etapta 85 kişilik genç istihdamının iş gücüne kazandırılması planlanıyor. Yatırımların tamamlanması ile birlikte hem fason olarak Türkiye’nin en büyük markalarına imalat yapan hem de kendi markası altında üretim ve satış yapan firmanın üretim hacminin ve kapasitesinin artırılması ile bölge ekonomisine katkı sunacak.

Proje sonunda firma tarafından üretilen tekstil ürünlerinin ihraç edilmesi ile ülke ihracatının artışına da katkı sağlanması hedefleniyor.