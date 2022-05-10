Erzurum’da geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor

Erzurum’da ’Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ için geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor. Öğrenci seçme sınavı için başvuruların başladığı kentte, başarılı olan öğrenciler 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta eğitim alacak.

Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacak. Aralarında Erzurum’un da bulunduğu 42 ilde sürecin ilk aşaması olan yazılı seçme sınavı, esınav yöntemiyle 1 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Öte yandan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlara, ortaokul seviyesi için 4 ve 5, lise seviyesi için 8,9 ve lise hazırlık sınıfları başvuruda bulunabilecek.