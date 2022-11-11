Erzurum’da fotoğraf ve tiyatro rüzgarı esecek

Fotoğraf Sanatçısı, Oyuncu Barış Kerim Cesur ve Fotoğrafçı İlyas Göçmen Erzurum’a geliyor.

15 Kasım’da kente gelecek olan sanatçılar Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenecek etkinliklere katılacak. 17 Kasım Perşembe günü İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek olan Fotoğraf Üzerine söyleşinin ardından tek kişilik oyun sahnelenecek. Barış Kerim Cesur ve İlyas Göçmen, 18 Kasım Cuma günü ise Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelecek. Fotoğrafçılık ve tiyatro üzerine gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ardından 19 Kasım’da ise vatandaşların ve öğrencilerin katılımı ile ‘Erzurum’u karelerimizle fotoğraflıyoruz’ adlı kültür turu düzenlenecek.