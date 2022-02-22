banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Hakkı Bulut hayranı şahin, doğaya salındı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Kimseden korkmuyoruz”
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
Ihlamurun kilosu 350 TL’den alıcı buluyor
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı

Erzurum’da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen erişebilirlik logo tanıtım programı kapsamında Erzurum’da tanıtım töreni düzenlendi. Törende erişebilirlik logosunu hakeden kurumların temsilcilerine logo takdim edilirken; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde erişebilirlik flaması törenle göndere çekildi.

ERZURUM 22.02.2022, 15:17
Erzurum’da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen erişebilirlik logo tanıtım programı kapsamında Erzurum’da tanıtım töreni düzenlendi. Törende erişebilirlik logosunu hakeden kurumların temsilcilerine logo takdim edilirken; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde erişebilirlik flaması törenle göndere çekildi.

Törene Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ASH kurum personeli katıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Erzurum’da 677 bina ve 456 aracın erişebilirlik açısından denetlendiğini belirterek, ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik göstergelerinde engelli nüfusun yaşam düzeyi ve engelli nüfusa sunulan hizmetlerin kalitesi önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Öztürk şunları söyledi: ‘’Devletimiz son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün hesaplamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 12’sinin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Engellilerimiz için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar bir lütuf değil, ancak hakkı teslimdir. Bu ilkeden hareketle, engellilerin kendi kendilerine yetebilmeleri, belirli bir bilgi ve kültür düzeyine ulaşabilmeleri, meslek edinip üretken hale gelebilmeleri ve çevreyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal hayata tam katılım sağlayabilmeleri yönünde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Engellilerin yaşadığı problemler bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabası ile çözülebilecek bir sorundur.’’

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise engelli vatandaşların tek başlarına hareket edebilmesi için yaşam alanlarının erişebilirliğe uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında uygun olan binalara, araçlara, kaldırım ve parklara erişilebilirlik belgesi verildiğini belirterek, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

İlbaş, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" çalışmaları kapsamında "Erişilebilirlik herkes içindir" ilkesiyle yürütülen çalışmalarımız devam etmektedir. Başta engelliler, yaşlılar olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan tüm bireylerin kamuya açık alanlar ve yapılarla toplu taşıma araçlarını rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen erişilebilirlik denetimlerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Engelli erişebilirliği konusunda duayrlı davranan tüm kurumların temsilcilerine teşekkür ediyorum’’ açıklamalarında bulundu.

Törende erişebilirliğe uygun olan, DHMİ Erzurum Hava Alanı, Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Erzurum Adalet Sarayı, Erzurum Horasan Sosyal Güvenlik Merkezi, Erzurum MNG Alışveriş Merkezi, Erzurum Forum AVM, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi, Erzurum Güzide Bakım Merkezi, Erzurum ASH İl Müdürlüğü , Özel Palandöken Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerine erişilebilirlik logosunun bulunduğu flama verildi.

Etkinliğin ardından, ASH İl Müdürlüğüne erişilebilirlik logosunun yer aldığı flama göndere çekildi.

Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15