Erzurum’da “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi ile 2 bin 512 öğrenci eğitimlerine döndü

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip edilmesi ve tekrar eğitime dâhil edilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Erzurum’da 2512 öğrenci, eğitimlerine yeniden başladı.

Erzurum İl Millî eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi ile sosyoekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarını ve farklı nedenlerle eğitim sistemine dâhil olmayan öğrencileri tekrar eğitimle buluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaygusuz: “Erzurum’da zorunlu eğitim çağında olan ve çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen 4499 öğrencimiz olduğunu belirledik. Yüz yüze görüşme, telefon veya sosyal medya araçları ile 4031 öğrencimize ulaştık; öğrencilerimizin örgün eğitime devam etmeme nedenlerini araştırdık. Bakanlığımızın bizlere sunduğu imkânlar dâhilinde öğrenci ve velilerimizin sorunlarını çözdük, onları ikna ettik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2512 öğrencimizi, açık öğretim lisesi ve mesleki eğitim merkezlerine kaydını yaparak eğitime dâhil ettik. Ayrıca yaptığımız görüşmeler sonucunda 1519 öğrencimizi de eğitime devam etmeye ikna ettik. Önümüzdeki günlerde bu öğrencilerimizin kaydını da gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Kaygusuz, kendisine ulaşılamayan ve ulaşıldığı halde eğitimine devam etmek istemeyen 468 öğrenci bulunduğunu ancak bu öğrencileri de eğitime dâhil etmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: “Ülkemizin insan kaynağının verimli bir şekilde kullanılması ve sosyoekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitime dâhil ederek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesini büyük bir ciddiyetle uyguluyoruz. Çok kısa bir sürede geniş bir coğrafyada yüzlerce öğrenci ve velimize ulaştık ve bunun sonucunu da aldık. İlimizde okul öncesi okullaşma oranı yüzde 38 den yüzde 99’a, ortaöğretimde de yüzde 93’ten yüzde 97’ye yükseldi. Bu süreçte yaptıkları çalışmalar ve bize verdikleri destek için Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca öğrencilerimiz ve velilerimizle yaptığımız görüşmelerde, ev ziyaretlerinde yaptıkları iş birliğiyle bize destek olan belediyelerimize, kolluk kuvvetlerimize ve muhtarlıklarımıza; projenin yürütülmesinde her aşamada elini taşın altına koyan ilçe müdürlerimize, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.