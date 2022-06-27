Erzurum’da düzenlenen çalıştay ile çayır mera konusu ele alındı

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından Çayır Mera Çalıştayı düzenlendi.

Çevrim içi olarak yürütülen, Türkiye’nin farklı üniversite ve kurumlarından birçok bilim insanının konuşmacı olarak görev aldığı, çayır mera alanına yönelik çeşitli sunumların tartışıldığı çalıştayda açılış konuşmaları sırasıyla; Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binali Çomaklı, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Tosun ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur tarafından yapıldı. Çalıştaya ayrıca farklı üniversiteler ve tarım sektöründen 56 kişi katılım sağladı.

Birçok Konu Başlığında Sunumlar Yapıldı

Çalıştayda ilk sunum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökkuş tarafından yapılarak, tahıl alanları daraltılmadan arazinin etkin kullanımı ve çayır meraların önemi ile hızlı nüfus artışı ve üretim alanlarının rantabl kullanılmasının gerekliliğinden bahsedildi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aydın ise, kaba yem ve hayvansal üretimde maliyet analizinin önemine değinerek kaba yem üretiminin arttırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koç, mera yönetimden yeni yaklaşımlar başlıklı sunumunda uzaktan algılama sistemlerinin meralarda uygulanabilirliğini, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeyda Zorer Çelebi kaliteli kaba yem kaynaklarının sürdürebilirliği ve hayvansal üretimdeki yeri ve önemini, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal Türkiye’de mera ıslah çalışmaları ve sürdürülebilirliği ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Kökten çayır meralarda gübrelemenin vejetasyon üzerine etkilerinden bahsederek gübrelemelerin uygun ve doğru zamanda yapılmasının önemli olduğundan bahsetti. Çalıştayın son sunusu ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binali Çomaklı tarafından yapılarak Doğu Anadolu Bölgesinde çayır meraların tarım sistemindeki yeri ve önemi hakkında yapılması gereken uygulamalara dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

Çayır Mera Alanlarının Korunması Noktasında Fikir Birliğine Varıldı

Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kerim Güllap, yapılan çalıştayda çayır mera alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği konusunda fikir birliğine varıldığını ifade ederek ülkemizin tarım politikası çerçevesinde gündeme taşınan böylesine önemli bir çalıştayın düzenlenmesine katkı sunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere Çalıştay Genel Sekreteri Doç. Dr. Melih Okcu’ya ve düzenleme kurulu üyelerine, paydaş üniversitelerin öğretim üyelerine, Tarım Orman Bakanlığının kıymetli çalışanlarına ve çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek çalıştayın hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.