Erzurum’da “Dünya idari personeller günü” paneli

Dünya’nın çeşitli ülkelerinde her yıl Nisan ayının son Çarşamba günü “Dünya Sekreterler Günü” olarak kutlanıyor.

Sekreterler Günü veya Yönetici Asistanları Günü olarak da bilinen İdari Personeller günü, sekreterlerin, yönetici asistanların, kişisel asistanların, resepsiyonistlerin, müşteri hizmetleri temsilcilerinin ve diğer idari destek personelinin çalışmalarını tanıtıyorlar. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğr. Gör. Hüriye Subaşı, Öğr. Gör. Ahmet Lütfü Berkli ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri Nuran Öneş, Beyzanur Demircan, Ece Kırmaç, Kader Ateş, Esengül Baytok, Oğuzhan Güleç, Nazlıcan Aytekin tarafından Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin destekleriyle “Dünya İdari Personeller Günü Paneli” organize edildi.

2022 yılı Ramazan ayının Nisan ayına denk gelmesi nedeni ile 18 Mayıs 2022 tarihinde arasında Atatürk Üniversitesi Rektörlük Mavi Salon’da panel gerçekleştirildi.

Düzenlenen panele Erzurum Valiliği Protokol Şube Müdürü Yunuz Aktürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Ali Çelik, Atatürk Üniversitesi Etkinlik ve Organizasyon Birim Müdürü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Bünyamin Tankut Keskin, Kars Sapran Deluxe Otel Genel Müdürü Fatih Uçar konuşmacı olarak katıldı.

Sektörde aktif görev alan panelistler ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri bir araya getirilmiş, bu vesileyle düzenlenen panel bilimsel bir etkinlik olmanın ötesinde sektördeki uygulayıcılar ve geleceğin yönetici asistanlarının etkileşime girmelerine zemin hazırlayan, uygulayıcıların tecrübelerini verimli bir şekilde aktarmalarına olanak tanıyan önemli bir organizasyon oldu.

Ayrıca, davetli konuşmacıların ve öğrencilerin katılımı ile sektörle eşgüdümlü bir eğitim ortamı sağlama, sektör ile meslek yüksekokulları arasındaki diyaloğu güçlendirme misyonunu yerine getirmede de önemli bir adım atıldı.

Panelin açılış konuşmaları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yusuf Akan ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğr. Gör. Ahmet Lütfü Berkli tarafından yapılırken panel moderatörlüğünü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğr. Gör. Hüriye Subaşı yaptı.

Panel sonrasında panelistlere plaketleri Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Yusuf Akan, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Kan, Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Bozkurt, Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOpcuoğlu tarafından verildi.

Panel düzenlenen kokteyl ile sona erdi.