Erzurum’da Doğu Türkistan için ortak çağrı

Anadolu Gençlik Derneği Erzurum Şubesince Doğu Türkistan’da yaşananlara ve Uygur Türklerinin maruz kaldığı olaylara tepki için basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Lalapaşa Önünde Cuma namazı sonrası Anadolu Gençlik Derneği Temsilcisi Erzurum Evrensel Hafızlar Dernek Şube Başkanı Abdurrahman İkinci yaptığı, açıklamada "emperyalist ve katil" olarak tanımladıkları Çin Halk Cumhuriyeti’nin yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da her türlü yöntemi kullanarak sistematik katliamlar gerçekleştirdiği ve hastalık, salgın bahane edilerek insanların Çin yönetimi tarafından evlerinde ölüme terkedildikleri iddia edilirken; geçtiğimiz günlerde ise çıkan yangına müdahale edilmeyerek aralarında çocukların da yer aldığı Uygur Türklerinin şehit edildiği hatırlattı.

İkinci, zulme dur demek için eylem başta olmak üzere yapılması gerekenleri şöyle dile getirdi; “Çin’in bu baskılara gerekçe olarak tüm Müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi de kabul edilemez. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin’e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Ayrıca bilinmelidir ki sadece üzüntümüzü belirtmek, sadece miting ve açıklama yapmak artık tek başına yeterli değildir. Zulmü durdurmak ve mazlum kardeşlerimize yardımcı olmak için eylem gerekmektedir. Kuklalara karşı hamasete dayalı söylemler geliştirip kuklacılara teslim olunarak gidilen yolda duvara toslamak kaçınılmazdır.

Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu İslam ülkelerinin hak ve adalet ekseninde güç birlikteliği yapmasından geçer. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu D-8’in canlandırılmasından, D-60’ın ve D-160’ın kurulmasından geçer. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insanımızın haksızlığa uğramasını istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için gayret etmekten geçer. Allah, hak ve adaletin tesisi için atılan adımları boşa çıkarmayacaktır.”