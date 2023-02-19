Erzurum’da dayanışma örneği

Demirciler Odası, ASKON, Şen-Pak Metal ve Kaan Metal işbirliğiyle deprem bölgesine 200’e yakın seyyar tuvalet gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen, 11 ili etkileyip tüm Türkiye’yi derinden sarsarak yasa boğan depremle ilgili yaraları sarma ve yardım seferberliği sürüyor. Erzurum’da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve vatandaşlar yardım için tüm imkanlarını seferber ederken, bir dayanışma örneği sergilendi.

Erzurum Demirciler Odası’nın organizasyonunda, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) malzeme desteği ve Şen-Pak Metal ile Kaan Metal’in işçiliğini üstlenerek yaptıkları 185 seyyar tuvalet deprem bölgesine gönderildi. Aynı ekip seyyar banyolar için de seferber oldu. El birliğiyle geceli gündüzlü çalışarak 185 seyyar tuvaleti tamamlayarak deprem bölgesine ulaştıran ekip Erzurum halkının da takdirini topladı.

Erzurum Demirciler Odası Başkanı Ömer Demirbağa, Kahramanmaraş merkezli depremin tüm ülkemizi derinden sarstığını ifade ederek, oda olarak bir yardım seferberliği başlattıklarını nakdi ve ayni yardımların yanısıra, bölgede en nemli ihtiyaçların başında gelen tuvalet ve banyo sorununa da el atmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, ASKON’un malzeme desteği, Erzurum Demirciler Odası üyesi işyerlerinin işbirliğiyle bölgeye 250 adet seyyar tuvalet ve banyo göndermek için çalışmalara başladıklarını kaydeden Demirbağa, “Şen-Pak ve Kaan Metal’in işçiliğini üstlendiği seyyar tuvaletleri bölgeye gönderdik. Seyyar banyo çalışmalarına da başlıyoruz. Yüreğimizi yakan bu afet karşısında biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin bilinciyle hareket ediyoruz. Devletimizle birlikte bu afette yaraların sarılmasında, sorunların giderilmesinde, bizim de desteğimizin olmasını istedik. Karınca kararınca sunduğumuz bu katkı için mutluyuz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler göstermesin.” dedi.

Şen-Pak Metal Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Şenkaynak ise, doğal afetin hemen ardından oluşturdukları bir ekiple bölgeye gittiklerini ifade ederek, “Gördüğümüz manzara bizi derinden sarstı, yüreğimize kor ateş koydu. Arama-kurtarma çalışmalarına elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Devletimizin tüm kurumları ve imkanlarıyla bölgede gösterdiği özveri ve fedakarlık bizleri gururlandırdı. Biz de bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek şehrimize geri döndük. Demirciler Odası üyesi olarak, bizim bu ateşe su serpmede bir sorumluluğumuzun olduğuna kanaat getirerek, mesleğimiz icabı, bölgenin de acil ihtiyacı olan seyyar tuvalet ve banyo ihtiyacı için çalışmalara başladık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte iki yüze yakın tuvaleti bölgeye gönderdik. Rabbim tez zamanda yaralarımızı sarmamızı nasip etsin, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Demirciler Odası, ASKON, Şen-Pak Metal ve Kaan metal işbirliğiyle yapılan seyyar tuvaletler, TIR’lara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.