Erzurum’da Cumhuriyet coşkusu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu söyleyen Vali Memiş, “Milletimiz, Cumhuriyet sayesinde devlet idaresinde söz sahibi olmuş; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin çatısı altında din, dil, ırk, cinsiyet ve inanç farkı olmaksızın yaşamanın ayrıcalığına ulaşmıştır” dedi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü Erzurum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilikte Vali Memiş’in tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, kutlama töreniyle devam etti.

Hastaneler Caddesi’nde düzenlenen tören, Vali Memiş, 9’uncu Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in askeri tören aracı ile vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Daha sonra öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler duydu dolu anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi ve 9’uncu Kolordu Komutanlığı Bando ekiplerinin hazırladığı gösteriler ise izleyenlerce ayakta alkışlandı.

Programda günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Vali Memiş, Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında bir varlık yokluk mücadelesine girdiğini belirterek, “Milletimiz, düşmanı geldiği gibi göndermeyi ve düşmanı yurda adım attığı yerden denize dökmeyi bilmiştir” dedi.

“Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri almamızı sağlamıştır”

"Erzurum Kongresi, Millî Mücadele’mizin yönünü şekillendirmiştir.” diyen Memiş, kongrede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelenin önderi kılındığına ve her türlü işgal, bölünme projelerine karşı çıkıldığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’in ecdadın hür ve müstakil yaşama iradesinin bir neticesi olduğunu aktaran Memiş, şunları söyledi: “Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız emsalsiz zaferin en ihtişamlı eseridir. Cumhuriyet’imizin ilanından bugüne geçen bir asırda görülmüştür ki büyük Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi cumhuriyettir. Milletimiz, Cumhuriyet sayesinde devlet idaresinde söz sahibi olmuş; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin çatısı altında din, dil, ırk, cinsiyet ve inanç farkı olmaksızın yaşamanın ayrıcalığına ulaşmıştır. Diğer yandan egemenliği kayıtsız şartsız millette veren Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri almamızı da sağlamıştır. Binlerce yıllık birikime sahip bir medeniyetin vârisi olan milletimiz, Cumhuriyet ile ilimde, fende, ekonomide büyük bir gelişme kaydetmiş; bugün dünyanın büyük devletleriyle yarışmaya başlamıştır.”

“Gelişmeye gayret ettikçe bundan rahatsızlık duyanlar artmaktadır”

Cumhuriyetin ilanıyla ülkede her alanda büyük atılım yaşandığını aktaran Memiş, bu gelişmelerin geçmişte olduğu gibi bugün de birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Memiş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ülkü olarak sunduğu muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak, ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz; stratejik önemiyle dikkat çeken dünyanın en mümbit topraklarında şanlı bir tarihin temsilcileri olarak sorumluluğumuzun bilinciyle güçlenmeye, gelişmeye gayret ettikçe bundan rahatsızlık duyanlar da artmaktadır. 1071’de adım attığımız, yurt tuttuğumuz Anadolu topraklarından bizi atıp varlığımıza son vermek için 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi hep üstümüze gelmişlerdir. Şimdilerde ise kahraman ordumuz, güney sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kilit Operasyonlarıyla yok etmektedir. Kahraman ordumuz, nöbetini mavi vatanda da tutmakta; düşmana, verilecek tek karış toprağımızın, tek damla suyumuzun olmadığını duyurmaktadır” şeklinde konuştu.

“Milletimiz, her türlü tehdit karşısında tek yürek olmayı sürdürecektir”

Türkiye’nin başarısının dünyadaki mazlum ve mağdurların yüreklerindeki umutları beslediğini ifade eden Memiş, en açık kanıtının ise Azerbaycan’a 2020 yılındaki Karabağ Zaferi esnasında verilen destek olduğunu kaydetti.

Türk milletinin, millî ve manevi değerlerine daima sahip çıkacağını belirten Memiş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Milletimiz, vatan toprakları üzerinde Cumhuriyet idaresiyle dünya durdukça yaşayacak; bağımsızlık ve özgürlüğünden, şu gök kubbenin altında elde ettiği onurlu yerinden asla taviz vermeyecektir. Malazgirt’ten İstiklal Harbi’ne uzanan ve günümüze kadar gelen şanlı tarihî yürüyüşünden ilham alarak her türlü tehdit karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i genç nesillere yani bizlere emanet etmiştir. Bu emaneti yaşatmak, yüceltmek ve bu emanetin ebediyete kadar varlığını devam ettirmek azminde ve kararında olduğumuzu vatana çatısından baktığımız Erzurum’dan tekraren ilan ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin temellerinin atıldığı kadim şehrimiz Erzurum’dan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, hepinizi en kalbî duygularımla selamlıyorum.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine, Vali Okay Memiş, Milletvekili İbrahim Aydemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları ekiplerinin farklı yörelerden gösteriler sergilediği kutlama programı, geçit töreni ile son buldu.