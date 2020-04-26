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Erzurum’da çiftçilere büyük destek

VALİ OKAY MEMİŞ, 2019 YILINDA ÇİFTÇİLERE 275 MİLYON TL ÖDEME YAPILDIĞI HATIRLATARAK, 2020 YILINDA YAPILACAK ÖDEMELERİNİN BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIĞINI SÖYLEDİ.

Erzurum’da çiftçilere büyük destek

VALİ OKAY MEMİŞ, 2019 YILINDA ÇİFTÇİLERE 275 MİLYON TL ÖDEME YAPILDIĞI HATIRLATARAK, 2020 YILINDA YAPILACAK ÖDEMELERİNİN BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIĞINI SÖYLEDİ.

26 Nisan 2020 Pazar 12:16
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Erzurum’da çiftçilere büyük destek

Erzurum’da çiftçilere tarımsal destek ödemeleri verilmeye devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında 239 milyon TL ödemenin yapıldığı kentte, yılsonuna kadar ise 300 milyon TL’lik destek ödemesi yapılması hedefleniyor.

Vali Okay Memiş, 2019 yılında çiftçilere 275 milyon TL ödeme yapıldığı hatırlatarak, 2020 yılında yapılacak ödemelerinin bir önceki yıla oranla önemli ölçüde arttığını söyledi.

Vali Memiş, Koronavirüs salgının yaşandığı dönemde çiftçilere verilen bu desteklerin önemli moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Memiş, “Bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğini sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçilerimize önemli destekler vermekteyiz.” diye konuştu.

Çiftçilere, 2020 yılında 300 milyon TL destekleme ödemesi yapacaklarına dikkat çeken Memiş, şunları kaydetti:

“Mazot Gübre Desteklemesi, Yem Bitkileri Desteklemesi, Hububat Fark Ödemesi Desteklemesi, Anaç Koyun Keçi Desteklemesi, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteklemesi, Arı Desteklemesi başta olmak üzere bugüne kadar çiftçilerimize 124 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 24 Nisan 2020 Cuma gününden itibaren ödemesi yapılacak 112 milyon TL Buzağı Desteklemesi ve 3 milyon TL Sürü Büyütme Desteklemesi ile toplamda çiftçilerimize 239 milyon TL destekleme ödemesi yapılmış olacak. Yılsonuna kadar tüm desteklemeler ile çiftçilerimize yaklaşık 300 milyon TL destek vermiş olacağız. Tüm üreticilerimizin ürünlerinin ve kazançlarının bol ve bereketli olmasını dilerim.”

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