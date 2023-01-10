Erzurum’da cezaevlerindeki mahkumlar için kitap kampanyası başlatıldı

Erzurum’da Adalet Bakanlığı tarafından Ceza ve İnfaz Kurumları Kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Erzurum Adalet Sarayı’nda kitap bağış kampanyası için stant açıldı. 15 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek kitap bağış kampanyasında açılan stantlarda vatandaşlardan gelen kitap bağışları kabul edilecek.

Kitap bağış kampanyası düzenlenen törenle başlatılırken, törene Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel başta olmak üzere Erzurum Adliyesi Cumhuriyet Savcıları, hakimler ve görevlileri katıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç doğrultusunda, ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Bu kütüphanelerde çok sayıda ve kategoride yayın bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki yayınların nicelik ve niteliklerinin artırılması için Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli çalışma ve faaliyetler yürütülmektedir. Bu çerçevede 2023 yılında "Kitap İyileştirir" sloganıyla "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" süreci, Sayın Adalet Bakanımız tarafından bugün yapılacak ilk kitap bağışı ile başlatılacaktır. Erzurumlu kardeşlerimizi, ilimizde bulunan kurum ve kuruluşları ve üniversitelerimizi, Erzurum Adliyesinde kurulan stantta, 15 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek olan kitap bağışı kampanyasına katılmaya, bu suretle hükümlülerin topluma kazandırılmalarına destek olmaya davet ediyorum” dedi.