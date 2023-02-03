Erzurum’da 44 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitim hizmetlerini toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak ve aynı kalitede sunmak için birbirinden farklı alanlarda birçok proje yürütüyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer liderliğinde eğitime erişimde güçlük çeken öğrencilerin eğitime dâhil edilmesi, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması, ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap dağıtılması, öğrencilere ücretsiz yemek ve beslenme desteği sağlanması, mesleki eğitimin standardının yükseltilerek mesleki eğitim merkezlerinin birer cazibe merkezi hâline getirilmesi ve şartlı eğitim yardımları gibi birçok proje kısa sürede hayata geçirildi ve toplumdan büyük bir karşılık buldu. 3 Aralık 2021’de toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası’nda alınan tavsiye kararları doğrultusunda yapılan çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydedildi. Özellikle öğrencilere ücretsiz yemek ve beslenme desteği sağlanması konusu Türkiye genelinde 1.8 milyon öğrenciye ulaşıldı. Bakan Özer’in yaptığı açıklamaya göre 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi itibariyle okul öncesi eğitimde tüm okullarda bütün öğrencilere ücretsiz yemek desteği sağlanması ve yemek desteği sağlanan öğrenci sayısının da Türkiye genelinde 5 milyonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında Erzurum’da da eğitimde fırsat eşitliğinden okul öncesi eğitime, öğrencilere ücretsiz ders kitabı ve kaynak kitap dağıtılmasından ücretsiz yemek ve beslenme desteği sağlanmasına kadar birçok proje büyük bir başarıyla yürütülüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 6 Şubat 2023 itibariyle Erzurum’da toplam 44.015 öğrenciye ücretsiz yemek ve beslenme desteği sağlamayı hedefledikleri belirtti.

Kaygusuz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in desteğiyle Bakanlığımızın başlattığı projeleri Erzurum’da büyük bir başarıyla uyguluyoruz. Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda okullaşma oranını yüzde 99 a yükselttik. Bütün okullarımıza kütüphaneler kurduk, kütüphanelerimizi de kitaplarla donattık. Mesleki eğitimde büyük bir mesafe kaydettik ve mesleki eğitime kayıtlı öğrenci sayımızı yüzde 463 oranında artırdık. Herhangi bir okula kaydı bulunmayan öğrencilerimize ulaştık ve öğrencilerimizi tekrar okulla buluşturulduk. Ücretsiz yemek ve beslenme desteğinde hedeflerimize ulaştık. Ücretsiz yemek ve beslenme desteği sağladığımız öğrenci sayımızı 15 bin 519 ‘ dan toplam 44 bin 015 ‘e yükselttik. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilerimizin fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlıklarını korumak için devletimizin bize sunduğu imkânları sonuna kadar kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaygusuz yaptığı açıklama sonunda “Bu vesileyle Erzurum’a ayrılan eğitim ödeneklerini artıran, maddi ve manevi desteğini bizlerden esirgemeyen Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca projelerin uygulanması ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde canla başla çalışan eğitim camiamıza teşekkür ediyorum.” diyerek açıklamasına son verdi.