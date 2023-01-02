Erzurum’da 4 bin 190 araç devredildi

TÜİK Kasım 2022 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı. Erzurum’da 2 bin 556 otomobil, 61 minibüs, 22 otobüs, 897 kamyonet, 127 kamyon, 40 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 482 traktör olmak üzere toplam 4 bin 190 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 61,0 olarak kaydedildi.

Erzurum Kasım Ayı Taşıt Devir Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Kasım ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 66,43Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,33, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,90’lık pay oluşturdu.

Erzurum’un Otomobil Devir Payı

TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da Kasım 2022 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,76, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,44 oranında pay gösterdi.

KUDAKA Bölgesi Devir Verileri

Kasım 2022 döneminde KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 3 bin 900 otomobil, 105 minibüs, 35 otobüs, bin 277 kamyonet, 180 kamyon, 121 motosiklet, 12 özel amaçlı taşıt ve 677 traktör olarak toplam 6 bin 307 aracın devredildiği açıklandı. KUDAKA Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 61,83 olarak hesaplandı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

DOSİAD tarafından kaydedilen analize göre, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4 bin 938 otomobil, 219 minibüs, 47 otobüs, bin 959 kamyonet, 376 kamyon, 186 motosiklet, 17 özel amaçlı taşıt ve bin 926 traktör olmak üzere toplam 9 bin 6687 motorlu kara taşıtının devredildiği bildirildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 51,0 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

TÜİK verilerine göre, Kasım 2022 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 14 bin 648 otomobil, 743 minibüs, 110 otobüs, 5 bin 867 kamyonet, 868 kamyon, 528 motosiklet, 46 özel amaçlı taşıt ve 3 bin 534 traktör olmak üzere toplam 26 bin 344 aracın devredildiği açıklandı. Bölgede devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 55,6 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Taşıt Devir Sayıları Dağılımı

Erzurum motorlu kara taşıtlarında devir sayısı yüksekliği bakımından bölge illeri sıralamasında 3’üncü oldu. Dönemde Malatya’da 6 bin 933, Elazığ’da 4 bin 838, Erzurum’da 4 bin 190, Van’da 2 bin 440, Erzincan’da bin 731, Kars’ta bin 359, Muş’ta bin180, Ağrı’da 755, Iğdır’da 652, Bitlis’te 311, Bingöl’de 310, Ardahan’da 139, Tunceli’de 228 ve Hakkari’de 140 motorlu kara taşıtı devredildi.