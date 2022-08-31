Erzurum’da 30 Ağustos kabul töreni

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Irak’ın Kuzeyinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtlarında, Karabağ’da ve gönül coğrafyamıza ait diğer bölgelerde milletimizin ve kardeş halkların yüzünü ak eden Mehmetçiğimizin taşıdığı ruhla 30 Ağustos’u bize hediye eden ruh aynıdır.” dedi.

Erzurum Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle kabul töreni düzenlendi.

Geniş bir katılımın olduğu törene; Vali Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu Komutan Vekili Berat Acar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri, mülki ve idari erkânla, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Ufkumuzdaki ışığını hiç kaybetmeyecektir”

Günün anlam ve önemine binaen bir selamlama konuşması yapan Vali Okay Memiş, Anadolu’nun bin yıllık kalesi Erzurum’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Vali Memiş, “Düşmanın vatan topraklarından defedildiği muazzam bir hamlenin 100’üncü yıl dönümündeyiz. Tarihimizin emsalsiz zaferi 30 Ağustos bu topraklarda yaşayan herkes için bir ışıktır. Üzerinden asırlar geçse bile değerinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Nasıl ki 1071’de kazandığımız Malazgirt Zaferi’nin üzerinden geçen 9 asra rağmen ölümsüzlüğünü hiç kaybetmediyse 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük Zafer de ufkumuzdaki ışığını hiç kaybetmeyecektir.” dedi.

“Milletimiz tehditlere karşı çıkacak güce ve tarihi mirasa sahiptir”

“Türk Milleti Dumlupınar’da haysiyetine, şerefine ve namusuna ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını destansı bir şekilde meydana koymuştur” diyen Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Bugün vatanımızı bölmeye, parçalamaya çalışanlar 100 yıl önce işgal edip ardından peşkeş çekmeye yeltenen düşmanla, benzer oyunları uygulamaktadırlar. Ancak milletimiz bugün de içinde bulunduğu bölgesel ve küresel tehditlere karşı çıkacak güce ve tarihi mirasa sahiptir ve bu tehditleri millet ruhuyla bertaraf edecektir. Bugün Irak’ın Kuzeyinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtlarında, Karabağ’da ve gönül coğrafyamıza ait diğer bölgelerde milletimizin ve kardeş halkların yüzünü ak eden Mehmetçiğimizin taşıdığı ruhla 30 Ağustos’u bize hediye eden ruh aynıdır. Bu yüce ruhun bir de millet boyutu vardır ki, Kahramanmaraş’ta sırf Fransızların eline geçmesin diye evlerini yakan dedelerimiz ve 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde mahsulünü yakan kardeşlerimizin ruhu da aynıdır. İşte büyük bir millet olma şiarı bu iken bu milleti büyük millet yapan göstergelerden biri de kan, ter ve akıl almaz emeklerle elde edilen zaferlerdir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe çok emin adımlarla ilerlemekteyiz ve geleceğe çok daha umutla bakmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizleri armağan eden, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Vali Memiş’in konuşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı pastası kesildi. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekipleri birbirinden özel gösterilerini sergiledi.

Vali Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, program sonunda masaları tek tek gezerek, katılımcıların bayramını kutladı.