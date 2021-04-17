Erzurum’da 3 ayda bin 610 konut satıldı

TÜİK 2021 Mart dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde Mart ayında 687, 3 aylık süreçte ise bin 610 konutun satışı gerçekleşti. İlde Mart ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,69 oranında artış; Ocak-Mart dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,73 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum Mart 2021 Verileri

Erzurum’da Mart ayında 108 ipotekli, 579 diğer yollardan olarak toplam 687 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Mart ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 50,45 oranında azaldı, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 51,96 oldu. 2020 yılının aynı döneminde 218 ipotek, 381 de diğer yollardan 599 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak - Mart 2020 Verileri

İlde bu yılın ilk 3 ayında 245 ipotek, bin 365 diğer yollardan olmak üzere toplam bin 610 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak - Mart dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 63,59 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 16,46 oranında arttı. Erzurum’da 2020 yılının Ocak - Mart döneminde 673 ipotek, bin 172 diğer yollardan bin 845 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Mart Ayı Birinci ve İkinci El Satışları

Erzurum’da Mart 2021 döneminde el değiştiren konutların 270’i birinci, 417’si ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 35 oranında arttı, ikinci el satışları ise yüzde 4,5 oranda yükseliş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Mart ayında satılan 599 konutun 200’ü birinci, 399’u ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum Ocak - Mart Dönemi Birinci ve İkinci El Satışları

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2021 verilerine göre Erzurum’da bu yılın 3 ayında el değiştiren bin 610 konuttan 606’sı birinci, bin 4’ü ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 60,04 oranında geriledi, 2’inci el satışları ise yüzde 16,33 oranında düşüş gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde ilde, 645 konut bir, bin 200 konut ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum İpotekli Satışlar

Erzurum’da Mart ayında 108 konut ipotek yoluyla satıldı. Aylık ipotekli konut satışlarının 45’i birinci, 63’ü ise ikinci elden gerçekleştirildi. 2020 yılı Mart ayında ilde ipotekle el değiştiren 218 konuttan 92’si birinci el, 126’sı ise ikinci elden devredilmişti. İlde 3 aylık bazda ise ipotekle satılan konutların 101’i birinci, 144’ü ise ikinci elden satıldı.

Erzurum Diğer Yollardan Satış

İlden bu yılın Mart ayında diğer yollardan satışı gerçekleştirilen 579 konutun 225’i birinci, 354’ü ise ikinci elden satıldı. Bu yılın ilk 3 ayında ise diğer yollardan satılan bin 365 konutun 505’ü birinci 860’ının ise 2’inci elden satıldığı bildirildi. İlde 2020 yılının ilk iki ayında satılan bin 172 konutun 338’i birinci, 834’ü ise ikinci elden satılmıştı.

Konut Satışları Yüzde 2,4 Arttı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

İpotekli satışlar

İpotekli konut satışları Mart ayında 21 bin 815 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer Türdeki Satışlar

Diğer satış türleri sonucunda 89 bin 426 konut el değiştirdi.

Diğer konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 364 konut satışı ve yüzde 19,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 5 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Ardahan oldu.

İlk Satış

Mart ayında 33 bin 365 konut ilk defa satıldı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci El Satış

İkinci el konut satışlarında 77 bin 876 konut el değiştirdi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 77 bin 876 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

Dönemsel Değişim

Konut satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 22,9 azaldı.

Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1,9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25,2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21,8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Satış

Yabancılara Mart ayında 4 bin 248 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 4 bin 248 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye’den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.