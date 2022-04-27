Erzurum’da 25 şehit için 25 hatim okundu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen 25 Şehit 25 Hatim projesi bağlamında ÖNDER/ERZİMDER’den İmam Hatipli öğrenciler 25 şehit ailesini ziyaret edip, hatim duası yaptı.

Ziyaretlere ASH İl Müdürü Cemil İlbaş katılarak, ailelere Kuranı Kerim hediye etti. İlbaş, ramazan ayının manevi iklim bir çalışma yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi "İl Müdürlüğümüzce belirlenen ve Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerimizde ikamet eden 25 Şehit ailemizi ziyaret edip, Hatim duasını evde yaptık. İl Müftülüğümüzden temin edilen Kuranı Kerim ailelere hediye edildi. Şehitlerimizin ruhları şad makamları cennet olsun. Bizlere destek veren müftülüğümüze ve hatim okuyan gençlerimize teşekkür ediyorum."

Şehit aileleri ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İlbaş ve öğrencilere teşekkür ettiler.