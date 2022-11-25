Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Erzurum’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yakutiye Kent Meydanında düzenlenen programda basın bildirisi okundu.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurum temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

ASH İl Müdürü İlbaş, burada yaptığı açıklamada, şiddetin ger türlüsüne karşı olduklarını belirterek, şiddet konusunda yapılan çalışmalara değindi.

İlbaş şöyle devam etti: "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününün 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildi.6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile devletimizin kadınlara sahip çıktığı bir kez daha anlaşılmaktadır. Kadının Statüsü çerçevesindeki hizmetlerimizin temel amacı; kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaktır’’

Kadına yönelik yapılan hizmet modellerine değinen İlbaş, ‘’Kadına Yönelik Hizmet Çeşitlerimiz; Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan koruma, bakım ve eğitim hizmeti, şiddet önleme ve izleme ve merkezi aracılığıyla önleyici ve tedbir kararı izlemesi, aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti ve eğitim programlarıdır. Erzurum’da kurulan kadınlara yönelik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, doğuda ilk kurulan merkez olma özelliğini taşımaktadır. ŞÖNİM, Şiddetin önlenmesi ile koruyucu önleyici ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, yedi gün yirmi dört saat çalışmaların yürütüldüğü kuruluşumuzdur. Hizmetleri üç başlıkta toplarsak; Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesi Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler, Şiddeti uygulayan kişilere karşı tedbirler olarak özetleyebiliriz. Dünyanın her yerinde kadına şiddet, üzerinde önemle durulması gereken bir sorun olduğundan dolayı bizlerin de bu konuda üzerimize düşen görevi hassasiyetle yerine getirmemiz gerekmektedir. Kadınlarına sahip çıkmayan, onlara değer vermeyip şiddete maruz bırakan kişiler en değerli varlıklarımız olan annelerimizin manevi değerlerini yok saymış olmaktadırlar. Dünya kadınları için kabul edilen bu günde kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız ve unutmamamız temennisiyle, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününün farkındalık oluşturmasını diliyorum’’ dedi.

Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi, Erzurum Barosu temsilcileri katıldı. Programa katılanlar ‘’Kadına Şiddete Hep Birlikte Dur diyelim’’, ‘’Kadına El Kal Kalkamaz’’afiş ve pankartlarıyla farkındalık oluşturdular.