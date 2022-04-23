Erzurum’da 23 Nisan coşkusu

Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum’da coşkuyla kutlanıyor.

Havuz başında düzenlenen törene, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, müdür yardımcıları, merkez ilçe Millî Eğitim müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılını Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bu güzel şehirde sevinçle, coşkuyla ve bir o kadar da gururla kutluyoruz. Bu bayram; tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere, güzelliklere vesile olması adına bir kez daha kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından egemenliğin millete verildiği mutlu bir an olan bugüne gelinen süreçte, milletimizin ne gibi badireler atlattığını, hepimiz bilmekteyiz. Mübarek Anadolu toprakları üzerinde esen sert rüzgârları ve bu rüzgârların bize bıraktığı hüzünlü sonuçları unutmayacağız.

23 Nisan 1920’de Anadolu’nun kalbinde filizlenen, milli egemenliğin sonsuzluğa kadar yaşayacak olan eşsiz sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile birlikte millet olarak kısa zamanda büyük işler başardık. Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletinin eşsiz kabiliyetlerine güvenerek kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi sayesindedir ki, bugün ülkemizin dört bir yanında meydanlar haklı bir gururla, geleceğimizin eşsiz teminatı siz sevgili çocuklara armağan edilen bu günü, büyük bir şan ve şerefle kutlamaktadır.

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

Atatürk’ün dediği gibi “Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.” Biz eğitimciler öncelikle 23 Nisanları millet iradesinin üstünlüğünü yeni nesillere anlatmanın bir vesilesi haline getirmeliyiz. Bu çerçevede bizlere de büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya yüzünde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir.

Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, ilelebet payidar kalacak, mevcudiyetimizin teminatı kıldığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranları, onun aziz meclisinin gök kubbemiz altında açılışına şahit olanları şükranla ve saygıyla anıyorum” dedi.

Program, Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Gülnisa Yazıcıoğlu’nun okuduğu “Hürriyet Bayramımız” şiiri ile sona erdi.