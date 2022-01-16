Erzurum’da 1 yılda 10 bin 14 konut satıldı

Erzurum’un Türkiye konut satış sayısı payı 2021 döneminde yüzde 0.67 olarak gerçekleşti. Erzurum konut satışı performansı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 32, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

TÜİK 2021 Aralık dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı.

Erzurum aylık ve yıllık değişim

TÜİK 2021 Aralık ayı verilerine göre, İlde ay içinde bin 799, Ocak - Aralık 2021 döneminde ise 10 bin 14 konutun satışı gerçekleşti. İlde Aralık ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 118,0; Ocak - Aralık dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının 12 aylık dönemine göre yüzde 0,77 oranında arttı.

Erzurum Aralık 2021 verileri

Erzurum’da Aralık ayında 360 ipotekli, bin 439 diğer yollardan olarak toplam bin 799 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Aralık ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 429,4 oranında arttı, diğer yollardan satılan konut sayısı ise yüzde 90,09 oranında yükseliş kaydetti. 2020 yılının aynı döneminde 68 ipotek, 757 diğer yollardan 825 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak - Aralık 2021 verileri

İlde 2021 yılında bin 754 ipotek, 8 bin 260 da diğer yollardan olmak üzere toplam 10 bin 14 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak - Aralık dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 49,52 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 27,82 oranında arttı. Erzurum’da 2020 yılının Ocak - Aralık döneminde 3 bin 475 ipotek, 6 bin 462 diğer yollardan 9 bin 937 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Aralık ayı birinci ve ikinci el satışları

Erzurum’da Aralık 2021 döneminde el değiştiren konutların 987’si birinci, 812’si ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 157,0 oranında arttı, ikinci el satışları ise yüzde 84,12 oranda yükseliş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Aralık ayında satılan 825 konutun 384’ü birinci, 441’i ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum Ocak - Aralık dönemi birinci ve ikinci el satışları

Erzurum’da 2021 yılında el değiştiren 10 bin 14 konuttan 4 bin 349’u birinci, 5 bin 665’i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 19,24 oranında arttı; 2’inci el satışları ise yüzde 9,93 oranında düşüş gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde ilde, 3 bin 647 konut bir, 6 bin 290 konut ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum konutta 32’inci sırada

Erzurum 2021 yılı konut satış performansı bazında Türkiye illeri sıralamasında 32’inci oldu. Ülkede en çok sayıda konut satışının gerçekleştirildiği 35 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep, Balıkesir, Aydın, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Manisa, Muğla, Hatay, Eskişehir, Diyarbakır, Denizli, Kahramanmaraş, Yalova, Malatya, Çanakkale, Trabzon, Elazığ, Ordu, Afyonkarahisar, Erzurum, Adıyaman, Mardin, Sivas olarak sıralandı.

2021 yılında 1,5 milyon konut satıldı

Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde aralık ayında 226 bin 503 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

İpotekli konut satışları 45 bin 260 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 181 bin 243 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,4 artarak 181 bin 243 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,3 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı 76 bin 747 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 108,0 artarak 76 bin 747 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalışla 461 bin 523 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 149 bin 756 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artış göstererek 149 bin 756 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 69,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara 58 bin 576 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara izledi.

2021 yılında en çok konut satışı iran vatandaşlarına yapıldı

İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye’den 10 bin 56 konut satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar yüzde 34,0 pay ile 506 bin 495, erkekler yüzde 54,9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 2021 yılında Türkiye’deki toplam konut satışları içinde en yüksek paya sahip olan İstanbul’da; kadınlar 83 bin 226 konut, erkekler 142 bin 120 konut, kadınlar ve erkekler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı.