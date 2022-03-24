Erzurum’a yatırım alanı müjdesi

AK Parti Milletvekilleri Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir TBMM’de düzenledikleri ortak basın toplantısında Erzurum’a yeni bir yatırım alanı sağlandığı müjdesini paylaştılar.

Basın toplantısında konuşan Milletvekili Akdağ İkinci Organize Sanayi Bölgesi için Ilıca Şeker Fabrikasının karşısındaki MSB’ye ait 1 milyon 500 Bin M2 alan kazandırıldığını bildirdi. 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırım alanının genişletilmesi ile yönelecek yatırım taleplerinin artacağı, var olan taleplerin de değerlendirilme imkanı bulacağını kaydeden Akdağ, 2. OSB’nin yatırım cazibe alanı haline dönüştüğünü kaydetti.

Milletvekili Ban yaptığı açıklamada 2. OSB kapsamındaki yatırım alanı artışının Erzurum ve girişimciler adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, ‘Erzurum için hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Milletvekili Aydemir basın toplantısı sonrasında kaydettiği değerlendirmede, AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetinin, küresel ekonomik kırılganlıklar ve salgına rağmen devam ettiğine işaret ederek, yatırımcıları Erzurum’a davet etti. Aydemir, 2. OSB kapsamına eklenen alanla birlikte emek yoğun bazında yatırım artışı olacağı, bunun istihdama büyük katkı sağlayacağını ifade etti.