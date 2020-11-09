Erzurum Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Karaca hayatını kaybetti

Erzurum Yol İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Ömer Karaca, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı ve bu yönde tedavi gördüğü belirtilen Erzurum yol iş sendikası 1Nolu Şube Başkanı Ömer Karaca, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Kaledibi köyünde toprağa verildi. Başta ailesi olmak üzere arkadaşları ve sendika camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ömer Karaca Kimdir?

Erzurum yol iş sendikası 1Nolu Şube Başkanı Ömer Karaca 1960 yılında Tortum’un Kaledibi köyünde doğdu. 1978 yılında Erzurum Karayolları 12.Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. Yılında Erzurum Karayolları 12.Bölge Müdürlüğünde 40 yıl görev yaptı. 3 Kasım 2018 yılında Erzurum yol iş sendikası 1Nolu Şube Başkanlığına seçildi. Başkan Ömer Karaca evli 3 çocuk babasıydı.