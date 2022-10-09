Erzurum Yeni Medya Derneği "Ahde Vefa Buluşmaları" devam ediyor

Erzurum Yeni Medya Derneği "Ahde Vefa Buluşmaları" çerçevesinde kentteki deneyimli gazetecileri ödüllendirerek, plaket takdim etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) sosyal ve kültürel çalışmalarında hız kesmiyor. Gazeteci Gamze İspirli başkanlığında kurulan ve kısa adı ERMED olan Erzurum Yeni Medya Derneği, Erzurum’da usta gazetecilerin hatırlanması anlamında başlattığı ‘Ahde Vefa Buluşmaları’nın ilkini emekli gazeteci Necat Çakır’ı evinde ziyaret ederek gerçekleşmişti. ERMED yönetimi ikinci ziyaretini emekli gazeteci Kadir Sabuncuoğlu’na yaptı.

Meslekte yöneticilik, köşe yazarlığı ve muhabirlik gibi alanlara çalışarak 47 yılını dolduran Kadir Sabuncuoğlu’na plaketini ERMED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli takdim etti. Türk Ocakları Erzurum Şubesinin söyleşi programına katılarak medya konusunda seminer düzenleyen Sabuncuoğlu, seminerde yazılı medyanın kan kaybettiğini ve dijital medyanın yükseliş trendinde olduğunu kaydetti. Gazete tirajlarının giderek düştüğünü anımsatan Sabuncuoğlu, sosyal medyanın bilinçli kullanımınında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Sabuncuoğlu’na seminerin ardından ERMED Yönetim Kurulu Başkanı İspirli tarafından plaket takdim edildi. İspirli’ye teşekkür eden Sabuncuoğlu, Derneğin başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Başkan İspirli ise Sabuncuoğlu’nun habercilik alanında önemli başarılara imza atan duayen bir gazeteci olduğunu belirterek, dijitalleşen medyanın geleneksel basından gelen gazetecilerin deneyimleriyle hak ettiği konuma geleceğini ifade etti.

Dijital medya konusundaki ulusal boyutta yapılan eğitim ve çalıştaylara katıldıklarını belirten İspirli, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bir yıldır müthiş bir sinerji yakaladık. Dijitalleşen dünyada artık medyada bu alana kayıyor. RTÜK verilerine göre gençlerin yazılı basını tercih etme oranı yüzde 18’lere indi. Bu durum medyanın kendini yenilemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Erzurum’da da dijital medyanın sorunlarıyla ilgili geniş toplantı düzenleyeceğiz. Dijital medyanın kalitesini artırmak için geleneksel basından gelen gazetecilerin bu alandaki deneyimlerinden yararlanmamız şart. Bizde bu doğrultuda meslek büyüklerimiz için ahde vefa programları düzenleyerek onların deneyimlerinden yararlanıyoruz. Kadir Sabuncuoğlu ağabeyimiz Erzurum basınında başarılı çalışmalara imza atmış birçok meslektaşımızı yetiştirmiş önemli bir meslek büyüğümüz. Onun deneyimlerini dinlemek bizleri memnun etti. Bilgilerinden istifade ettik. Kendisine Erzurum’a yaptığı hizmetlerden dolayı medya camiası adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca söyleşi programını düzenleyen Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Avukat Nizam Işık beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Ahde vefa programlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sabuncuoğlu kimdir?

1949 Erzurum doğumlu. Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü mezunu. 1975’te Hürriyet’te gazeteciliğe başladı. 1999’da kurulan Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) bölge temsilciliğini sürdürdü. DAGC ve EGC başkanlıklarını yaptı. TGF Kurucu üyesi. Evli, 2 çocuk babası.