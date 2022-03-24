Erzurum ve Tebriz kardeşlik rüzgarı

Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) ile Erzurum’un İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Şehriyar Diyarından Erzurum’a Selam’ gecesini izleyenler, türkü ve folklara doydu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Salonu’nda ‘kardeş şehir’ Tebriz’den gelen sanatçıların hazır bulunduğu etkinlik, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Ardından İran ve Türk Milli Marşları dinlendi.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ve ERSANDER Başkanı Ümit Gergit yaptıkları konuşmalarda, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla ortaklaşa bir etkinlik düzenlediklerini bildirdiler.

ERSANDER yönetim kurulu üyesi, sanatçı Vahit Alkır, sözleri Alvarlı Efe’ye ait, babası Raci Alkır’ın derlediği “Kadem bastı, gönül tahtı/ A sultanım sefa geldin” türküsü ile programa başladı. Sanatçı Vahit Akır, yine Raci Alkır’a ait “Dün gece yar hanesinde/ Yastığım bir taş idi/ Altım çamur üstüm Yağmur/ Yine gönlüm hoş idi”, Faruk Kaleli’ye ait “Yaz gelende çıkam yayla senin başına/ Kurban olam toprağına taşına” ve Raci Alkır’ın derlediği “Hani yaylam hani senin ezelin/ Güz gelende döker bağlar gazelin” türkülerini seslendirdi.

Ardından sanatçı Özge Polat, Erzurumlu Emrah’a ait, Raci Alkır’ın derlediği “Tutam yar elinden tutam çıkam dağlara dağlara/ Olam bir yareli bülbül inem bağlara bağlara” türküsü ile sahneye çıktı. Erzurumlu Özge Polat, daha sonra Azeri ve Erzurum türküleri söyledi.

Üçüncü olarak Mahmut Kıvanç, Erzurum ve Kerkük yöresine ait türküleri seslendirdi.

Erzurum Bar ekibinin gösterisinden sonra bu kez kardeş şehir Tebriz’den gelen sanatçılar sahne aldı. Yaklaşık bir saat süreyle sanatçılar, Azeri Türkçesi ve Farsça olarak türküler okudular. Tebrizli dansçılar da Tebriz yöresine ait folklordan örnek sundular. Etkinlik sırasında Tebrizli ve Erzurumlu saz, ses sanatçıları ile folklorcular büyük alkış topladı.

Öte yandan ‘Şehriyar Diyarından Erzurum’a Selam’ gecesinin son bölümünde sanatçı Vahit Alkır, sahnede Erzurumlu ve Tebrizli sanatçıları bir araya getirdi. Ses ve saz sanatçıları toplu halde Erzurum yöresine ait ‘Sarı Gelin’ türküsünü, Türkçe, Azerice ve Farsça olarak seslendirdiler.