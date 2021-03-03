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Erzurum Valisi Okay Memiş’ten lokanta ve kafe işletmelerine sert uyarı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pandemi kurulu toplantısında yeni normalleşme kuralları ile kurul üyeleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Lokanta, Kafe ve kahvehanelerle ilgili olarak sert uyarıda bulunan Vali Memiş, “Tedbirleri sıkıca uyunuz. Bacağınıza sıkmayın” dedi.

ERZURUM 03.03.2021, 12:41
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Erzurum Valisi Okay Memiş’ten lokanta ve kafe işletmelerine sert uyarı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pandemi kurulu toplantısında yeni normalleşme kuralları ile kurul üyeleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Lokanta, Kafe ve kahvehanelerle ilgili olarak sert uyarıda bulunan Vali Memiş, “Tedbirleri sıkıca uyunuz. Bacağınıza sıkmayın” dedi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Okay Memiş açılış bölümünde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile her il yeni bir konsepte geçti. Kontrollü denen süreç başladı. İl bazında önlemler, il bazında mücadeleler, il bazında mücadeleler başladı. Erzurum il olarak orta riskli iller arasında yer aldı. Bu bizler için çok önemli ve bu durumu benimsiyoruz. Erzurum olarak keşke düşük riskli iller arasında yer almış olsaydık. Amacımız düşük riskli iller arasında olmak. Kovit ile mücadelede bir yıl oldu. Bu hastalıktan dolayı birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Benimde akrabalarım arasında rahmetli olan oldu hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşlara alınan kararlara harfiyen uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını dile getiren Vali Memiş, “Vatandaşlarımız bu kurallara uydular. Teşekkür ederim. Erzurum il olarak kavşak noktasında bulunuyor. 20 İlçe ve 2 bin yerleşim yeri bulunuyor. Bir milyona yakın nüfusumuz bulunuyor. Mücadeleyi başta hekimlerimizle birlikte başlattık. Sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Polis, asker, öğretmen, kamu çalışanları birlikte görev yaptılar teşekkür ederim. Esnaf olarak açık olan veya açık olmayanlara da sabırlarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Vali Okay Memiş, bundan sonraki süreç konusunda ise şunları söyledi;

“Bundan sonra ne yapılacak, Artık biz bizeyiz, gösterilen her performans bizlerin performansı olacak. Kapanmadan önce esnaflarımızı uyarmıştık, bir, iki, üç ikaz yapıldı, şunu gördük ilk başta tedbirlere uyuluyor, sonra gevşiyoruz, gevşeme olursa kapanma olacak bu kesin. Bu gün bir restoran, bir çay ocağı, bir kafeterya işletmesinin kapatılmasını istemiyor ise kurallara riayet edecek. Kendi bacağına sıkmasın, bundan sonra esnaf kendi bacağına sıkar, lokantaların açık kalmasını istiyorlarsa, bizler faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz derseniz top sizde. Yoksa kendi ayağınıza sıkarsınız. Zaten il olarak orta seviyede bulunuyoruz. Bundan emin olun ki bir iki günde yüksek riskli il arasına gireriz. Virüs çok hızlı yayılıyor, virüsün yayılmasını durdurmak çok zor. Ama gelin görün ki yayılımı çok kolay, kimse ayağına sıkmayacak, Kahveciler olarak açık kalmak istiyorsanız kurallara uyacaksınız. Yoksa kendi ayağınıza sıkarsınız. Kapanırsınız. Virüsün başladığı günden bu güne kadar kurallara uyanlara kimsenin saygısızlık yapma hakkı yoktur, ekonomi ve sağlık bundan sonra bize bağlı. Denetimler devam edecektir. Sorumluluk aksatanlara cezai işlemler de uygulanacaktır.”

Kontrolü elden bırakmamak için aşılamanın önemli olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Aşılama programını çok önemsiyoruz. İl olarak yüzde 55’lere kadar yükseldik. Bu rakamı yükseklere çekmemiz lazım. Benim anneme ve babama dedim ki aşı oldunuz mu, nasıl olacağım ben aşı olmayı kuralı bilmiyorum, E-Nabız var oraya bakarsın, E-Devlet dedim o ne dedi ben bilmem, fark ettim ki biz bu aşılamayı vatandaşa söyleyeyim bunu yönetmek zorundayız. Teknolojik çağdayız ama bu teknolojiyi kullanamayan var. Erzurum ilinde aşı olmak isteyip de bu E-Nabız, E-Devlet’e giremeyen vatandaşlarımız var, İlçelerde Kaymakamlar ve mahallelerde muhtarlar bu konu ile ilgili bilgilendirme yapmalı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı biliyoruz ve onlara tek tek ulaşacağız. Vefa Destek Kurulu aktif olacak. Aşı olmayanları ikna edip onların aşı olmalarını sağlamalıyız. Aşı uygulamasında kesinlikle torpil yoktur. En gariban vatandaş aşısını olsun bizler sonra aşı olalım. Ben aşı oldum lakin Sağlık Bakanlığı talimatları ile yoksa benim bir ayrıcalığım yoktur ‘’ açıklamasında bulundu” dedi.

Vali Memiş’in bilgilendirmesinden sonra kurum müdürleri yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.
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