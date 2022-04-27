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Erzurum Valisi Memiş: Erzurum’u üreten bir kent yapmak istiyoruz

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programda iş adamlarına seslenen Vali Memiş, “Tek gayemiz Erzurum’a Erzurumluya hizmet etmek. Sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz.” dedi.

ERZURUM 27.04.2022, 10:19
Erzurum Valisi Memiş: Erzurum’u üreten bir kent yapmak istiyoruz

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Programda iş adamlarına seslenen Vali Memiş, “Tek gayemiz Erzurum’a Erzurumluya hizmet etmek. Sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz.” dedi.

Kentte bir otelde düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, gazeteciler, cemiyet başkanları, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Program, iftar yemeğinin ardından selamlama konuşmalarıyla devam etti.

“İstihdamı artırmak için büyük bir gayret sarf etmekteyiz”

1. OSB Başkanı Urkuç katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye’de 4’üncü olarak kurulan Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin Anadolu’nun kalkınmasında önemli role sahip olduğunu dile getiren Urkuç, “Tarih boyunca ‘ticaret kenti’ olarak anılan kadim şehrimiz, Cumhuriyet dönemine de damgasını vurmuş, temellerini attığı Cumhuriyetle birlikte ekonomiye yön vererek, bizden sonra kurulan OSB’lere de örnek teşkil etmiştir. OSB’miz bugün de geçmişten gelen gelenekle her şeye rağmen şehir ve ülke ekonomisini hareketlendirmek, istihdamı artırmak için büyük bir gayret sarf etmekteyiz. Üretim ve istihdam adına her türlü talebimize olumlu yanıt veren ve her daim yanımızda olan Sayın Memiş ve Sayın Sekmen’e sanayicilerimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“8 yılda bu aziz şehre 15 binin üzerinde istihdam sağladık”

Başkan Sekmen de, "Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş ile birlikte kadim şehrimizin iktisadi gelişimi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Kentimizin nihai kalkınma hedefi istihdam ile doğru orantılıdır. 8 yılda bu aziz şehre 15 binin üzerinde istihdam sağladık. Bir istihdam ve sanat okulu olarak nitelendirilen ESMEK’lerde sektörlere ara eleman yetiştiriyoruz. İş insanlarımızın bu kente yatırım yapmaları için her alanda her sektörde yoğun bir mücadelemiz var. Bölgesel açıdan hinterlandı geniş önemli ekonomik koşullara sahibiz. Sayın Valimiz ve iş adamlarımızla birlikte bu aziz şehrin talihini yeneceğiz" dedi.

“Krizi fırsata çevireceğiz”

Vali Memiş, Erzurum’un turizmde, tarımda, hayvancılıkta ve sağlık yatırımlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir olduğunu söyledi.

Sanayileşmenin ise yeterli olmadığını kaydeden Memiş, “Sanayileşmede o kadar iyi değiliz. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde zeminle ilgili bir problem yaşadık. Ancak burası heyelan bölgesi değil. Burada fabrikalar yapılır ancak ’Astarı yüzünden daha pahalıya gelir’ denildiği için bizler de bir arayış içine girdik. Büyük bir mücadelenin sonunda başta Erzurum Milletvekilimiz Dr. Sayın Recep Akdağ ve milletvekillerimizin sayesinde askeriyeye ait olan bir yeri devraldık. Belediyemizde yaptığımız çalışma sonucu burayı 3 milyon metrekare alana çıkarıyor ve 300’e yakın fabrika yapılacak bir alan oluyor.” diye konuştu.

Erzurum’u ekonomik anlamda ileriye götürme adına büyük gayret içerisinde olduklarını aktaran Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkenin sanayileşmiş, kalkınmış illeri neyse Erzurum’u da o noktaya getireceğiz. Şimdiden Organize Sanayi Bölgesi için ön sözleşmeleri imzalamaya başladık. O kadar talep var ki sadece bir fabrika 50 dönüm yer istiyor ve artı 5 bin istihdam sözü veriyor, bu tür talepler var 2. Organize Sanayi Bölgesi için güneş enerji sistemini kurmak için çalışmalar başlattık. Biz, krizi fırsata çevireceğiz. Erzurum’u üreten bir kent yapmak istiyoruz. Tek gayemiz Erzurum’a Erzurumluya hizmet etmek. Sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz. Biz temelini oluşturuyoruz, sanayicimiz fabrikasını kurup istihdama yönelmesinin önünü açıyoruz. Hep birlikte, sizlerle yolumuza devam edeceğiz.”

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