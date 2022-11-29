Erzurum Valisi Memiş, “Erzurum’da birkaç yıl içinde işsizlik sorunu kalmadığını göreceksiniz”

Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Osman Nuri Toraman ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Okay Memiş’i ziyaret etti.

Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu’nda heyetle bir araya gelen Vali Memiş, Erzurum’da yürütülen faaliyetleri anlattı. Son yıllarda tarım, turizm ve sanayi alanında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Memiş, üreten ve geleceğe güvenle bakan bir Erzurum için mücadele ettiklerini söyledi.

Erzurum Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve paydaş kurumlarla uyum içerisinde çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen Memiş, şunları dile getirdi: “Dadaşları Seviyoruz. Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede hizmet etmeye gayret ediyoruz. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Erzurum’da birkaç yıl içerisinde işsizlik sorunu kalmadığını göreceksiniz. 2. Organize Sanayi Bölgemizde ve Oltu OSB’de büyük çalışmalarımız var. Erzurum’u üreten bir kent yapacağız. Bu şehrin dinamikleri var. Tohumu attık meyveleri toplamaya başlıyoruz.“

Memiş, ziyaret sonunda konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.