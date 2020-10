Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nden örnek yatırım

Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlı Destek Programı kapsamında inşa edilen Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Olimpiyat Parkı içinde yapılan sosyal yatırımın açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile diğer yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yatırım ve projelerinden bahsetti. Aynalı, kurumun tüm imkânlarının yaşlı vatandaşların emrine amade olduğunu ifade etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin de, “Sayın Valimiz ve Sayın Başkanımızın hususi talimatlarıyla hazırlanan projemizle, şimdilik Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde yaşayan 200 yaşlı vatandaşımıza özel hizmetler ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecek olup, projenin kapsamı sonraki süreçte daha da genişletilecektir. Bu kapsamda 65 yaş üzeri yaşlılarımızın korunması ve desteklenmesiyle biyo-psikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılması sağlanacak. Yaşlılarımızın günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlanırken, onlara yalnız olmadıkları da hissettirilecek” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Yaşlılık; aynı zamanda ilgi, sevgi, saygı ve şefkate duyulan ihtiyacın da katlanarak arttığı bir zaman dilimidir” dedi. “İşte bundan dolayıdır ki; Yüce dinimiz İslam yaşlılara sahip çıkıp hürmet etmeyi ilahi bir hüküm olarak önümüze getirmekle kalmamış, manevi bir sorumluluk olarak da sırtımıza yüklemiştir” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde ve yine Allah Resulü’nün hadislerinde yaşlılara hürmetten, ilgi ve alakadan bahsediliyor oluşu, pek tabii ki bu sebeptendir. Bizler, ruh ve kültür kökleri asırlar öncesine uzanan bir milletiz. Bu yüzden tarihin hangi dönemine bakılırsa bakılsın; yaşlılara hürmet vardır, tazim vardır, saygı ve de şefkat vardır. Yaşlılar atadır, önderdir Hayata düşen izdir, tecrübedir. Yaşlı demek, aslında tutunulacak bir dal, izlenecek bir yol ve hiç bırakılmaması gereken bir eldir. Ve fakat üzülerek ifade etmek istiyorum ki; yakamıza yapışan kültürel yozlaşma ve manevi gıda noksanlığı yüzünden günümüzde yaşlılara bakış açısı bile maalesef değişmeye başlamıştır. Medyada zaman zaman denk geliyoruz; yaşlı anne ve babalar sokaklara ve de kendi kaderlerine terkediliyor. Huzur ve sığınma evlerine bırakılıyor. Yalnızlığa ve sahipsizliğe kurban ediliyor

Bu ve bunun gibi üzücü hadiseler elbette toplumumuzun geneline mal edilemez; ama şunu bilmekte fayda var ki, münferiden bile olsa bu tarz olaylara seyirci de kalınamaz! İşte bu bağlamda yürütülen Yaşlı Destek Programı; esasen yaşlılarımızla ilgili olarak bir farkındalık oluşturma ve onların yaşlılık dönemlerini huzur ve refah içerisinde geçirmelerini öngörmektedir.”

“Yaşlılarımızın emrine amadeyiz”

Başkan Mehmet Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de; bu program kapsamında bugün çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış bulunuyoruz. Erzurum Valiliğimizin desteğiyle hizmete hazır hale getirdiğimiz Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezimizde, deyim yerindeyse 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımızın emrine amade olacağız” diye konuştu. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkezimizde yaşlılarımızın fizyolojik ya da psikolojik sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmenin yanında, onların her türlü ihtiyacını gidermek için de tüm imkânlarımızla seferber olacağız. Yeri gelecek sağlık taramasından geçireceğiz, yeri gelecek çeşitli aktivitelerle onların sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlayacağız ve yeri gelecek maddi-manevi tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Projemiz kapsamında ilk etapta Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde ikamet eden 200 yaşlı vatandaşımıza ve onların yakınlarına hizmet vereceğiz. Amacımız ve önceliğimiz; yaşlılarımızın hürmete, ilgiye, sevgi ve şefkate duyduğu ihtiyacı gidermenin yanında, toplumda bununla ilgili olarak da bir farkındalık oluşturmak olacak. Yaşlılarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ne gerekiyorsa yapacak, onlara kesinlikle yalnız olmadıklarını hissettirecek, kendilerinin toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli her türlü desteği vereceğiz. Merkezimizde sağlık ekiplerimiz de olacak, psiko-sosyal destek uzmanlarımız da olacak. Yaşlı vatandaşlarımız için sosyal hizmet desteklerinden tutun da, refakatçi ve danışmanlık gibi imkânlar da sunacağız.”

“Sosyal projelerimiz her kesimden takdir görüyor”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu sosyal projelerin her kesimden takdir gördüğünü bildirdi. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Projemiz kapsamında evi tadilat ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlarımızın da yanında yine bizler olacağız. Tabi bu hizmetler aslında bizim yeni başladığımız ya da başlattığımız hizmetler değil. Büyükşehir Belediyesi olarak; Erzurum’daki yaşlı vatandaşlarımıza yönelik birçok çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Örneğin; Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın evlerine kadar yemek ulaştırıyor, onların ulaşımdan sağlığa, evde bakım hizmetlerinden ayni ve nakdi yardım gereksinimlerine varıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Kaldı ki, bu husustaki tecrübemizin pandemi döneminde bize çok faydası oldu. Şöyle ki Türkiye’nin birçok şehrinde yerel yönetimler sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için ilk kez planlama yapmak zorunda kalırken, biz buna hiç ihtiyaç bile duymadık. Çünkü ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın hangi mahallelerimizde ve ne şartlarda yaşadıklarını sürekli iç içe ve yanlarında olduğumuz için zaten biliyorduk. Dolayısıyla ne yeni bir tespit yapmaya gerek duyduk, ne de bunun için zaman kaybettik. Elimizin zaten her daim üzerlerinde olduğu yaşlı vatandaşlarımıza anında ulaştık, onlar için özel ekipler kurduk ve her türlü ihtiyaçları için seferber olmaya devam ettik. Çünkü biz biliyoruz ki; yaşlılarımızın yanında olmak, sadece kurumsal ya da sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda dini ve de insani bir sorumluluk da gerektiriyor. Ne buyuruyor Yüce Allah: ‘Yaşlılarınıza hürmet edin ki, sizler de yaşlandığınızda hürmet göresiniz!’ Ve yine Sevgili Peygamberimiz de, yaşlıları cennetin kapılarını açacak olan anahtarlar olarak tarif ediyor. O halde ister kurumsal olsun, isterse bireysel olsun; bizlere düşen en büyük sorumluluk; onların gönüllerini hoşnut etmek ve ömürlerinin son demlerini huzur, mutluluk ve esenlik içerisinde geçirmelerini temin etmektir. Unutmamalıyız ki;

Yaşlılarımız bizim dua kapılarımızdır. Onlar bizim yolumuzu aydınlatan birer fener, hayat tecrübeleriyle hemen yanı başımızda duran öğretmenlerimizdir.”

Erzurum Valisi Okay Memiş konuşmasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den övgüyle bahsederek, “Başkan Mehmet Sekmen Erzurum için bir şanstır” dedi. Salgınla ilgili yapılan denetimlere dikkati çeken Vali Memiş, “İlimizde mümkün olduğu kadar pandemiye uygun hareket ediyoruz. Bunun için şehrimdeki tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz denetimlerde Erzurum’da neredeyse yüzde 90’ın üzerinde maskeye riayet edildiğini gözlemlemekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan sağlık yatırımları sayesinde, ilimizin özelinde ise Sayın Recep Akdağ Bakanımızın öncülüğünde yapılan sağlık yatırımlarından dolayı hakikaten sağlık çalışanlarımızın şartları hastalarımıza vermiş olduğumuz bakım açısından çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ama pandeminin riski hala devam ediyor. Hala çok dikkatli duyarlı ve bütün kurallara da uygun hareket etmemizde de büyük fayda var” diyen Vali Memiş, şöyle devam etti: “Burada bir sosyal devlet ilkesinin bir örneğini görüyoruz bu açılışta. Bu konuya gelmeden önce sağlık hizmetleri ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Bakın dünyada hiçbir devlet bu pandemiden dolayı Türkiye’nin uygulamış olduğu sağlık politikasını uygulamıyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın öncülüğünde vatandaşlarımız eğer pozitif vaka ise bunların bütün tedavilerini devlet ücretsiz olarak kendi kurumlarından yapıyor. Pozitif vatandaşlarımız hastanede değil de evinde ise onların bütün ilaçlarını ücretsiz hekim kontrolünde evlerine ulaştırıyor. Sosyal vefa gruplarımız sayesinde bu vatandaşlarımızı her gün kontrol ediyoruz. Hem yayılmasını önlemek amacıyla hem de pozitif olan bütün vatandaşlarımızın tedavisini yapmak maksadıyla. Bu hakikaten gurur verici bir şey Bunu dünyada uygulayan ender bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti... Bunu özellikle belirtmek isterim.”

Erzurum Valisi Okay Memiş, YADES programı kapsamında yapılan yatırımın önemine dikkati çekti. Vali Memiş, şunları kaydetti: “YADES programı hakikaten çok somut bir iş. Böyle direkt vatandaşa dokunan çocuklarımıza engellilerimize dokunan çok güzel bir hizmet... İnsan gurur duyuyor Devletiyle. Büyükşehir Belediyemizle, İl Müdürlerimizle, Bakanlığımızla çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum sizlerde buna katılacaksınız. Devlet muhtaç olan insanlarına ne kadar harcama yaparsa o kadar zenginleşir. Onun bereketi farklı olur. Yani ben buna inanıyorum. Bunu meslek hayatımda da hep gördüm. Arkadaşlarımı da talimatım sosyal dayanışma vakıflarına gelen hiçbir vatandaşı geri çevirmeyeceksiniz. Bütün vatandaşlara kapımız açık. Vatandaşlarımız devletin kapısına eğer geldiyse imkânlar ölçüsünde hepsine yardımcı olacağız. Eksiklerimiz olabilir kusurlarımızda olabilir. Ama iyi niyetle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte çok güzel bir performans sergiliyoruz. Geçtiğimiz yıl 480 Milyon Lira sosyal yardım yaptık. Hepsi de ihtiyaç sahibi insanlara yapılan yardım. Bu müthiş bir rakam. Helali hoş olsun. Bunu çok önemsiyoruz. Bu yardımlarımız hizmetlerimiz inşallah artarak devam edecek. Büyükşehir Belediyemizin de dediğimiz gibi çok güzel hizmetleri var. Diğer ilçe belediyelerimizin de. Bu hizmetlerin yapılması hakikaten çok güzel.”

Konuşmaların ardından Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı.