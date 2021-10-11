Erzurum Uzundere Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ Erzurum, yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Erzurum Uzundere Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Erzurum Uzundere Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 1.410 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Baraj Relokasyon yol tüneli, memba batardosu ve gövde sıyırma kazıları tamamlandı. Barajda gövde dolgu (C20 Beton ve SSB) imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 0,426 milyon m3 olan Erzurum Uzundere Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 850 Bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” diye koştu.