Erzurum uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor

Erzurum Yakutiye Raif Azak (Hafız) İmam Hatip Ortaokulu 3 kuruculuk, toplamda 11 ve 23 Temmuz Ortaokulu ise 1 proje ile eTwinning projeleri kapsamında uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor.

Raif Azak İHO ve 23 Temmuz Ortaokulu öğretmenleri, İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’u makamında ziyaret ederek eTwinning projeleri hakkında bilgi verdiler. Erzurum ili olarak proje tabanlı eğitimde epey bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, projede yer alan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Raif Azak (Hafız) İmam Hatip Ortaokulunda 100’e yakın öğretmen ve 600’ü aşkın öğrencinin katılımı ile pek çok çalışma bir arada yürütülüyor. Projesiz Öğrenci Kalmasın sloganıyla öğrencilerin tamamı projelerde görev alıyor. Raif Azak (Hafız) İmam Hatip Ortaokulu’nda İklimimize Sahip Çıkalım, Kültür Köprüsü, Hayatımda Hadisler Var, Uzak Ara Eğlence, Öğrencim Çok mu Değişti, Her Şey İyiliğe Değer, Oku-Yorum, Seyyah Yollarda, Kardeşliğin Hikâyesi ve Benim Şehrim Benim Değerim isimli projeler uygulanıyor. Projeleri yürüten Fatma Ay, Asuman Kazan, Esranur Uğurlu, Rumeysa Bülbül ve Nevin Aydın; projelerin değişen eğitim koşulları altında hem öğretmen hem de öğrencilerin yeni dünya şartlarına ve hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağladığını gözlemlediklerini belirttiler.

23 Temmuz Ortaokulu Mesafeler Engel Değil Güzelliklere eTwinning Projesi ile uzaktan eğitimde de öğrencilere değerlerimizi kazandırmaya devam ediyor. Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Polonya, Ürdün ve Türkiye’den farklı illerden ortak okulların katılımıyla gerçekleşen proje yıl boyunca çeşitli çalışmalarla (yaşlılarla empati ve yaşlılara yardım, sokak hayvanlarını besleme, sevgi, saygı ve sorumluluk değerleri) proje tabanlı öğrenmeler gerçekleştirdi. Projenin mayıs ayı içerisinde tamamlandığını ifade eden proje sorumlusu öğretmenler, projenin bitmesine öğrencilerinin çok üzüldüğünü yeni eğitim öğretim yılında yepyeni projelerle öğrencileri buluşturacağını söyledi.